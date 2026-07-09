“Apareció con vida": Madre de uno de los 3 jóvenes desaparecidos en Jalisco reporta que ya están en casa

La madre de Justhin Enrique, de 15 años de edad, aseguró que tanto su hijo como Jordan Isaac, de 14, y Christopher Alfredo, de 13 años, ya están sanos y salvos después de que los tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Jalisco tras acudir a su fiesta de graduación.

¿Qué pasó con los estudiantes de la Secundaria Técnica 113?

Cabe recordar que los tres adolescentes fueron vistos por última vez el 30 de julio de 2026, tras acudir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113 en Guadalajara. Tras ello, los familiares de los menores de edad reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado.

Confirman localización de menores desaparecidos tras graduación

Ahora, nueve días después, Janet Molina, madre de Justhin, afirmó en su perfil de Facebook que tanto el menor como sus otros dos compañeros están bajo resguardo de sus respectivas familias.

“Así como solicité su ayuda, así mismo les hago saber que Justhin apareció con vida. Ya están él y sus 2 amigos con sus familiares. Muchas gracias por todo, todo su apoyo”, afirmó la madre en sus redes sociales.

Contexto: Casos recientes de desapariciones en graduaciones de Jalisco

Este no es el primer caso, ya que otros tres jóvenes habían sido reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta, en la misma entidad, después de que también acudieran a una fiesta de graduación. Tras 11 días de búsqueda, Flor Yoseline Espinoza Contreras, de 18 años, José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán, de 14 años, volvieron a casa por sus propios medios.

