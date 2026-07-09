Hallan tres cuerpos dentro de patrulla arrastrada por el río Atoyac en Puebla; un oficial sigue desaparecido

Cuerpos de emergencia localizaron a tres mujeres que murieron al interior de una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, la cual fue arrastrada por la corriente del Río Atoyac; caudal que en los últimos días aumento su nivel por las fuertes lluvias en Puebla.

Durante el operativo se informó que un oficial recibió el reporte de la patrulla sumergida la noche del 8 de julio, pero desde entonces se encuentra desaparecido, por lo que las autoridades mantienen las labores de búsqueda para tratar de localizarlo.

VIDEO: Patrulla es arrastrada tras el desbordamiento del Río Atoyac por fuertes lluvias en Puebla

Hasta el momento se sabe que el accidente ocurrió después de las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles en la entidad poblana, las cuales provocaron inundaciones en distintos municipios y el incremento del nivel del río Atoyac.

Fue en ese punto, que a la altura de la colonia Humberto Vidal, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, una patrulla de la Policía Municipal fue sorprendida por la corriente y terminó siendo arrastrada por la fuerza del agua.

#Entérate 🚨

Una patrulla de la policía municipal de Santa Clara #Ocoyucan, fue arrastrada junto con sus ocupantes luego de que se desbordara el Rio #Atoyac, a la altura de la colonia Humberto #Vidal.

Los elementos ayudaban a colonos atrapados tras el desbordamiento.

Autoridades… pic.twitter.com/pm8ovusBXc — visión metrópoli (@vmpuebla) July 9, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en un primer momento no se tenía certeza de cuántos policías viajaban en la unidad, por lo que se inició un operativo de búsqueda utilizando drones y recorridos por la zona; sin embargo, durante esas primeras horas no fue posible localizar la patrulla.

Localizan tres cuerpos dentro de la patrulla en el río Atoyac

Más tarde, la Coordinación General de Protección Civil informó que, durante las labores de inspección realizadas por el Equipo Acuático de Bomberos del Estado, fueron localizadas tres mujeres al interior de la unidad policiaca.

Tras confirmar el hallazgo, se realizaron las maniobras necesarias para extraer los cuerpos del vehículo, mientras continúan los trabajos para recuperar completamente la unidad oficial.

Las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad de las víctimas y señalaron que corresponde a las instancias ministeriales realizar las diligencias correspondientes.

🌊 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, localizó tres cuerpos femeninos al interior de la patrulla de la Policía Municipal de Ocoyucan, arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/lF90qMGq80 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 9, 2026

Continúa la búsqueda del policía desaparecido en Ocoyucan

Pese al hallazgo de la patrulla y de las tres víctimas, el operativo aún no concluye, ya que continúan las labores para localizar a un oficial de la Policía Municipal de Ocoyucan que permanece desaparecido.

De manera preliminar se sabe que el oficial sería Agustín Malo Martínez, subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan, quien habría intentado auxiliar a las mujeres que se encontraban al interior de la unidad antes de ser arrastrado por la corriente.

Los equipos de rescate mantienen recorridos por distintos puntos del afluente, debido a que el agua pudo haber arrastrado al oficial varios kilómetros río abajo.

Lluvias mantienen en alerta a Puebla por riesgo de inundaciones

El temporal de lluvias en Puebla ha dejado afectaciones en varios municipios, aunque la emergencia continua, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves lluvias de entre 150 y 250 milímetros en diversas regiones.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió sobre el riesgo de nuevas inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que pidió a la población evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

🌧️😱👀 Más y más afectaciones por las intensas lluvias en Puebla.



Se reporta inundación en la zona del puente peatonal de la 2 y Periférico, donde un vehículo quedó varado por la acumulación de agua: extreme precauciones al circular y evite zonas con encharcamientos.#Lluvias… pic.twitter.com/PHwjvkzvyf — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) July 9, 2026

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla informó que mantiene el monitoreo permanente del río Atoyac debido a las lluvias constantes y exhortó a la ciudadanía a no acercarse a las zonas de riesgo.

