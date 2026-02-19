Imprudente al volante: Camioneta se pasa el alto y provoca fuerte choque en Oaxaca

Un conductor fue captado pasándose el alto y provocando un fuerte choque en calles del Centro Histórico de Oaxaca, durante la mañana de este miércoles 18 de febrero.

Aunque la camioneta se estrelló contra un muro y la ambulancia también salió proyectada, no se reportaron personas lesionadas. Aun así, el accidente deja en evidencia la falta de cultura vial que hay en el país.

VIDEO: Momento del fuerte choque en Oaxaca

En el video que circula en redes sociales se observa cómo varios vehículos se detienen ante el alto del semáforo. Sin embargo, una camioneta los rebasa e intenta cruzar la intersección a toda velocidad, sin percatarse de que una ambulancia se aproximaba por la vía.

El fuerte impacto provocó que la camioneta saliera proyectada, se subiera a la banqueta y terminara estrellándose contra un muro, mientras que la ambulancia avanzó solo unos metros antes de detenerse.

El choque ocurrió a las 8:51 de la mañana, en el cruce de las calles Colón y Melchor Ocampo, en pleno corazón de Oaxaca de Juárez, uno de los puntos con mayor tránsito de la ciudad. El saldo fue de daños materiales, aunque por fortuna no hubo vidas que lamentar.

Tras el accidente, paramédicos de la misma ambulancia descendieron de la unidad para brindar atención inmediata a una persona lesionada, quien viajaba en la camioneta.

Investigan accidente en Oaxaca

Minutos después arribaron elementos de la Policía de Seguridad Vecinal de Oaxaca de Juárez y de la Policía Vial del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, especialmente del conductor, quien claramente no respetó las señales de tránsito.

Cabe señalar que la camioneta quedó completamente destrozada de la parte frontal, al igual que la ambulancia, por lo que los daños materiales deberán ser cubiertos por los responsables, de acuerdo con lo que determinen las autoridades viales.

