La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este martes datos clave del peritaje e investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el Istmo de Tehuantepec.

Los datos de la investigación arrojan que hubo un exceso de velocidad en la conducción del ferrocarril que ese día a la altura de Nizanda, Oaxaca, cuando viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que el exceso de velocidad en la operación del ferrocarril ese día fue un factor que provocó el descarrilamiento, conclusión que se obtuvo tras analizar la información de la caja negra.

“La caja negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren, los eventos de supervisión y protección, las alertas y las actuaciones automáticas en caso de violaciones de seguridad que se hayan programado o insertado”, comentó la fiscal.

Un video presentado por la FGR recreó los hechos ocurridos en el Tren Interoceánico, esto con información que, aseguró, se obtuvo de la caja negra, la cual arrojó que el “tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto”.

¿A qué velocidad iba el Tren Interoceánico antes de descarrilarse?

El ferrocarril iba a mayor velocidad de la permitida, de acuerdo con el informe inicial de la Fiscalía General de la República, pues al momento del siniestro rodaba por las vías a 65 kilómetros por hora y no a 50 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos de la caja negra.

El accidente ocurrió sobre la Línea Z del Tren Interoceánico, donde la formación estaba integrada por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

“En este punto es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora, sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra”, informó Ernestina Godoy.

Arrestan a maquinista por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El informe de la FGR refiere que el funcionamiento del tren era el adecuado y este día la institución informó que ejercerá acción penal contra los operadores del Tren Interoceánico por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque no se dieron a conocer nombres ni cargos.

No obstante, después se supo que un hombre llamado Felipe de Jesús “N” , maquinista presuntamente implicado en el percance, fue detenido ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por ahora, la investigación continúa para determinar si además del exceso de velocidad, otros factores incidieron en el accidente que provocó la muerte de 14 personas y casi 100 heridos.