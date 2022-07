Camioneta de valores arrastra a perrito, conductora los denuncia

Cuautla, Morelos.- Un perrito fue arrastrado por una camioneta de valores en una carretera de Cuautla en Morelos.

Una ciudadana captó el momento. En las imágenes es posible observar cómo una cadena y un lazo iban sujetados al cuello del perrito hacia la parte trasera de la camioneta.

“Supuestamente ellos no se percataron de haberlo traído, de haberlo estado arrastrando, pero nos dimos cuenta tanto mi hija como yo que no solo fue un accidente, sino que sí venía amarrado, junto con una cadena y una cuerda”, denunció Diana Romero, la mujer que grabó el video.

Perrito es arrastrado por camioneta de valores en Morelos

El lomito murió por el maltrato

La unidad circulaba por el libramiento del municipio de Cuautla en Morelos, avanzó durante kilómetros. Finalmente una familia, que circulaba atrás de ellos, los obligó a detenerse para confirmar que el lomito había perdido la vida.

“Cuando yo los paré, cuando yo agarré al perro, lo quitamos de ahí, aún estaba calientito pero ya sin vida, ya no pudimos hacer nada de verdad me bloquié... Solamente me comentaron que en el transcurso de su ida, pasaron a traer a un perro, pero jamás se percataron de que el perro lo traían amarrado”, señaló Diana Romero.

Maltrato animal en Morelos

Al respecto, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos aseguró que se emitirá una denuncia para que se investigue este caso.

Por otro lado, La empresa responsable del vehículo en la que viajaban los conductores de la unidad Aún no ha emitido un comunicado al respecto.

Cualquier acto de crueldad o maltrato animal, es castigado en Morelos las sanciones van desde el pago en unidades de medida y actualización, UMAS; y hasta de 3 meses a 4 años de prisión.

La Fiscalía Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca tiene registradas 48 quejas por maltrato animal. La fiscal ambiental, Laura Elizabeth García Méndez, destacó que diariamente se reciben hasta seis denuncias, pero no todas son procedentes, pues como instancia sólo les competen los procesos administrativos ya que, al ser considerado el maltrato animal un delito, le corresponde proceder a la Fiscalía General.