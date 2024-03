Campañeando: Sheinbaum, Gálvez y Máynez arrancan contienda rumbo a las elecciones 2024

Al parecer los mexicanos no lo hemos visto todo, ahora hasta con pactos de sangre y otras estrategias se pretende dar credibilidad a las promesas políticas de cara a las elecciones 2024 para la presidencia de México.

Arranca la contienda presidencial para las elecciones 2024

Para empezar, desde Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con el índice más alto de inseguridad en México, Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, dio inicio a su campaña con una “caminata por la paz”.

Luego en Guanajuato expresó que no está preocupada por las encuestas y llama a sus seguidores a no creer en estas listas que la tienen sin cuidado. Pero, por si fuera poco, el momento más relevante fue cuando hizo un “pacto de sangre” al poner su propia sangre sobre un documento asegurando que no quitará los programas sociales.

Se le lengua la traba

La representante de Morena, Claudia Sheinbaum, lanzó su discurso de inicio en la plancha del Zócalo capitalino acompañada por miles de personas, pero con algunos tropiezos, como decir “que siga la corrupción” en vez de “que siga la transformación”.

Cabe destacar que antes de iniciar con el mitin, las pantallas del Zócalo transmitieron imágenes del actual presidente, lo cual seguramente será revisado y sancionado por el INE, ya que está prohibido este tipo de actos durante las campañas.

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, intentó predecir los movimientos de la oposición, diciendo que su estrategia será infundir miedo en la población para que no vote… porque si vota, será por Claudia Sheinbaum.

Tarde, pero seguro

Y aunque tarde, pero seguro, en punto de las 7 p.m., el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, desde Lagos de Moreno, Jalisco, aseguró que para el día de las elecciones le dará la vuelta a las otras candidatas, tachándolas de “rateras”. Además, presumió su camión en el cual estará recorriendo el país para presentar sus propuestas a las mexicanas y mexicanos.