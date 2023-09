Campañeando: ¿Se baja de la cuatrimoto? Sandra Cuevas alista licencia y gira en la CDMX

La que se va y no termina de irse es Sandra Cuevas, quien anunció que pedirá licencia el próximo 3 de octubre, pero antes dará un tour de “agradecimiento” por la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuevas, quien buscará la candidatura por el Frente Amplio por México, aprovechó para dejar un sutil mensaje a sus colaboradores: el “Operativo Diamante” no descansará, pero ¿alguien más utilizará su cuatrimoto?

“Aquí no se descuida nada compañeros, aquí no se descuida, no quiero desorden en la vía pública, no quiero regresar y que haya más pérgolas o más puestos”, advirtió.

La alcaldesa parece tener planeada la pasarela por las 16 alcaldías, esto sin tener aún la licencia que aprueba el Congreso de la CDMX, de mayoría morenista, ¿se la concederán o le harán el ‘feo’ para frenar sus aspiraciones?