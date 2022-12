¡Campesinos fitness! Cargan bultos de café por diversión en Chiapas

“El mecapal y el laso, esto lo llevamos así en la frente, esto lo llevamos así ¿y el laso?, el laso es para sostener el bulto de café” narra su travesía, Conny Eneida López Méndez, participante originaria de Guatemala.

Es el accesorio obligatorio para todos los en esta carrera. Cada año estos atletas hombres y mujeres campesinos todos, transforman el trabajo diario en las fincas en una competencia de velocidad, resistencia y destreza.

Este es el séptimo año de la carrera del café en el ejido 11 de abril del municipio de Unión Juárez, Chiapas.

Y se realiza justo al término de la cosecha del aromático grano en las faldas del volcán de tacana de la salida a la meta son 1.5 kilómetros de pendientes sinuosas, y por su fuera poco, cada participante hombre debe cargar 80 kilos de café y 40 kilos las mujeres.

“Es lo que uno siente como campesino hace años yo corte café, pero no era lo mismo de hace años como hoy volver a cargar otra vez café", dice con una sonrisa Conny.

Carrera del café

Después de escoger su carga y ajustar el mecapal las ocho mujeres que participaron este año se colocaron en la salida.

Al grito de fuera, todas comenzaron muy parejas, pero muy pronto Margarita López García de 39 años tomo la delantera.

“Feliz, muy feliz y divertida, ¿Veía que por momentos caminaba, pero luego usted le imprimía y hacia los brazos así que significaba eso para usted?, Para este dar más fuerza y con eso cuando braceas da más fuerza así. De 8 años y lo deje de 17 años de trabajar en finca y cargando café”, expresó Margarita López García, ganadora del primer lugar mujeres.

Luego vinieron los 12 hombres inscritos, el más joven de 22 años, para ellos la carga era el doble que las mujeres, 80 kilos de café en grano.

“Pensaba yo que no iba a llegar a la meta porque sentí muy pesado, me puse muy nervioso, pero a medio camino ya me fui animando, calentando con el bulto de café así. Pues aquí ya estamos acostumbrados, estamos contentos de ser campesinos, me gusta cortar café pues, a limpia de café a todo eso estamos acostumbrados y muy contentos”, manifestó feliz José de León Pérez, ganador del primer lugar hombres.

Al final los ganadores de reciben premios en efectivo y el costal de café que cargaron durante la competencia.

Pero lo más importante dicen los campesinos es que se reconozca su trabajo y el esfuerzo con el que todos los días cosechan el café que disfrutamos miles cada mañana.