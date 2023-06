Sequía en Guanajuato provoca que los campesinos se queden sin cosecha

Guanajuato es uno de los estados del país que comienza a presentar afectaciones debido a la sequía que comienza a presentarse, los campos agrícolas ubicados en la comunidad rural de Duarte en la ciudad de León permanecen secos debido que en los últimos días no ha llovido en la zona.

Las altas temperaturas continúan azotando a México y cada vez son más los estados que requieren del servicio de agua para hacerle frente al calor y sobre todo para que el sector campesino pueda realizar sus actividades con normalidad, tales como el riego agrícola y el cultivo.

“En el campo estamos sin agua, no hay agua en la presa tampoco, estamos esperando a ver si llueve”, señaló un trabajador del campo.

Fuerza Informativa Azteca

Trabajadores del campo son los más afectados por falta de lluvia en Guanajuato

Todo parece indicar que ni los campos ni las ciudades de Guanajuato tendrán agua de lluvia para esta semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el pronóstico extendido indica que no lloverá en el estado y que la temperatura máxima rondará entre los 35 y 40 grados celsius.

Ante la sequía en León que recién comienza, los trabajadores de las tierras empiezan a verse afectados, ya que no cuentan con la producción necesaria que les debería ofrecer sus terrenos que ahora se encuentran totalmente secos. Si en los campos de Guanajuato no llueve, no hay nada qué cosechar y mucho menos qué vender.

“Aquí no ha llovido nada, aún cuando se registraron ligeras precipitaciones pluviales durante el fin de semana en esta zona no llovió, todo sigue igual, seco"; señaló Mónico Arenas, otro trabajador del campo en Guanajuato.

En otras zonas pegadas a la mancha urbana si se han registrado lluvias y mejoró ligeramente el panorama del campo, como en la localidad de Los Otates situada en el municipio de Huanímar, Guanajuato, sin embargo fue insuficiente la cantidad de agua registrada en la zona.