Esta es la edad mínima para recibir el apoyo de Canasta Alimentaria del Bienestar 2024

El Estado de México, a través de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, ha puesto en marcha el programa “Canasta Alimentaria del Bienestar” . Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad a las personas que presentan carencias alimentarias.

¿En qué consiste el apoyo de Canasta Alimentaria del Bienestar?

El programa consiste en la entrega de paquetes alimentarios diseñados especialmente para cubrir las necesidades nutricionales de diferentes grupos de edad. Estos paquetes se complementan con acciones de orientación alimentaria y educación en salud , buscando promover hábitos alimenticios saludables en la población beneficiaria.

Edad mínima y otros requisitos para entrar a Canasta Alimentaria Bienestar Edomex

Para poder acceder a la Canasta Alimentaria del Bienestar, es necesario cumplir con ciertos requisitos:



Personas de 2 años y hasta 5 años 11 meses de edad, no escolarizados

a) Residir en el Estado de México;

b) Tener de 2 hasta 5 años 11 meses de edad y no estar registrado en el sistema de educación pública;

c) Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave); d) Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado;

e) Presentar CURP (persona beneficiaria);

f) Presentar el Acta de nacimiento (persona beneficiaria);

g) Presentar copia de identificación oficial vigente del padre o tutor, que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y domicilio, deberá entregar comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a un año (cobeneficiario); y

h) Las demás que determine la Instancia Normativa Estatal.

¿Quiénes tienen preferencia en el programa de Canasta Alimentaria?

Es importante destacar que el programa prioriza a las personas de 2 a 5 años que no estén escolarizadas y que presenten algún grado de desnutrición. ¿Cómo inscribirse? Las personas interesadas en formar parte del programa deben acudir a las oficinas de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, ubicadas en Puerto de Palos sin número Esq. Álvaro Obregón, Colonia Isidro Fabela, Toluca, México. Ahí podrán solicitar el formato de registro y presentar la documentación requerida.

La Canasta Alimentaria del Bienestar representa un esfuerzo para combatir la desnutrición y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Al proporcionar alimentos nutritivos y educación alimentaria, se busca fortalecer la salud de las familias mexiquenses y contribuir a su desarrollo integral.