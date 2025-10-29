¡El AIFA en el ojo! EU revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas y deja vuelos afectados
Estados Unidos revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas y cancela vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, generando incertidumbre en la conectividad aérea.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) informó este martes que revocó la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.
Esta medida incluye vuelos tanto de pasajeros como combinados de pasajeros y carga, afectando directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde donde se cancelaron tentativamente todos los vuelos de este tipo.
*Información en desarrollo*