¡El AIFA en el ojo! EU revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas y deja vuelos afectados

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) informó este martes que revocó la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.

Esta medida incluye vuelos tanto de pasajeros como combinados de pasajeros y carga, afectando directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde donde se cancelaron tentativamente todos los vuelos de este tipo.

*Información en desarrollo*