Cáncer de mama no es sinónimo de muerte: Christian Lara

Los médicos especialistas nos lo dicen una y otra vez, lo escuchamos en pláticas de café, en consultorios médicos y en grandes campañas de prevención, el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, pero aún así, y mientras sigan sumando casos y muertes, (y más si son cercanos) la realidad es que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo, preocupación, duda o algún pensamiento negativo relacionado con el cáncer de mama.

Ese sentimiento de incertidumbre, la incómoda exploración, aunque sea de rutina, aunque no sea la primera; y después pasar saliva, respirar profundo y sentir alivio al recibir el resultado del ultrasonido o de la mastografía: todo está bien, por ahora... nos vemos el próximo año, ¡uff!... Sin duda la mejor noticia del mundo, la que todas queremos escuchar, pero la que no siempre se da, la que no todas escuchan, la Organizacion Mundial de Salud (OMS) revela que cada año se diagnostican 1.38 millones de nuevos casos, y un total de 458,000 fallecimientos a causa de esta enfermedad; en México en el año 2021 murieron en promedio 21 mujeres cada día víctimas de cáncer de mama , el diagnóstico y el tratamiento les llegó tarde, no hubo tiempo de que “cáncer” NO fuera sinónimo de muerte.

La buena noticia es que hemos avanzado mucho en el tema, el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo y mastólogo, nos habla en el capítulo de esta semana de “Sobreviviendo en casa” sobre las cirugías que mujeres famosas (como Angelina Jolie) han puesto de moda para tratar de librarse del cáncer; a esto se suman resonancias y estudios genéticos, que podríamos hacernos para descartar o detectar muy a tiempo la enfermedad.

Y antes de despedirme, la extraordinaria noticia, en un futuro no muy lejano, ¿qué te parecería dejar atrás ese incómodo momento del “apretón”? un estudio que podría sustituir, junto con todas sus bondades, el maravilloso estudio que ha salvado millones de vidas alrededor del mundo: La Mastografía .