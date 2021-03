¿Quién compuso “Canción sin miedo”, usada como himno feminista?

Hace un año, se publicó “Canción sin miedo” de la cantautora y compositora Vivir Quintana, quien conmovió por la letra en referencia a la lucha feminista en contra de la violencia de las mujeres.

Esta melodía, compuesta por la ya citada Vivir Quintana, recoge también las consignas feministas que se expresan durante las manifestaciones como las del 8 de marzo y el 25 de noviembre, tales como “Nos queremos vivas” y “Si tocan a una, respondemos todas”.

Te puede interesar: A “Las que no están”; mujeres del EZLN envían mensaje este #8M2021

Esta melodía, al corte del 8 de marzo, Día de la Mujer, tiene más de 8 millones de reproducciones y cuenta con millones de comentarios. A un año de haberse subido a la plataforma YouTube, se convirtió en un himno feminista.

La compositora, originaria de Coahuila, Vivir Quintana, hizo un dueto con la cantante chilena Mon Laferte con esta canción.

Hoy hace exactamente un año estaba muriéndome de nervios, pero también sintiendo un profundo agradecimiento en mi... Publicado por Vivir Quintana en Domingo, 7 de marzo de 2021

Te puede interesar: Biblioteca Central de la UNAM se pinta de morado en #8M2021

La cantautora mexicana convocó a las mujeres a participar a tocar con cualquier instrumento “Canción sin miedo” a las 17:00 horas del 8 de marzo de 2021, a través de la plataforma TikTok.

Letra de “Canción sin miedo”

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia, justicia, justicia!

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Que caiga con fuerza el feminicida

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Alguien más se empodera y llora con esta rola? #8M2021

Canción sin miedo - Vivir Quintana

¡¡¡Que caiga con fuerza

El feminicida

El violado

El abusador

El acosador

El machito!!!#MexicoFeminicida #el8 #NiUnaMas pic.twitter.com/aYetkfM8yl — 𝒞 (@camilaguzmanf) March 8, 2021

Te puede interesar: ¿Por qué se usa el color morado o violeta en el Día de la Mujer?