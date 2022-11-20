Jungkook de BTS se presentó en la inauguración del Mundial Qatar 2022

Este domingo 20 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del Mundial de futbol Qatar 2022. En punto de las 08:45 horas tiempo centro en México, dio inicio la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar con Morgan Freeman como narrador. La participación estelar de Jungkook, de la banda BTS, así como las canciones de mundiales pasados, hicieron bailar al estadio entero.

Las canciones de distintas ediciones mundialistas fue algo de lo que más lllamó la atención, pues se escucharon en las altavoces del escenario; asimismo, las mascotas de cada evento alrededor del mundo se sumaron al escenario.

#Qatar2022 | Mi canción favorita de Mundial es... — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2022

Jungkook se presentó en el Mundial de Qatar 2022

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante y bailarín surcoreano que forma parte de la famosa banda BTS, la cual ha sido una de las más importantes recientemente. El artista de 25 años presentó Dreamers en esta gran inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Las canciones de ediciones anteriores del Mundial de futbol se hicieron presentes y sorprendieron a los fanáticos. Ante la participación del integrante de BTS, muchos recordaron cuál ha sido la música que ha marcado cada evento del Mundial.

Interpretación de Jungkook|Twitter @ynuo1494

¿Cuáles han sido las canciones del Mundial?

Estas son las canciones oficialesde los últimos 10 años en un Mundial de futbol:



La canción oficial para el Mundial de futbol Qatar 2022

oficial para el Mundial de futbol En Rusia 2018 la canción oficial fue "Live it up", interpretada por Nicky Jam, Era Istefri y Will Smith.

oficial fue "Live it up", interpretada por Nicky Jam, Era Istefri y Will Smith. Brasil 2014 fue marcado por "We are one" de Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Una de las canciones más recordadas fue interpretada por la artista colombiana Shakira, esta fue "Waka Waka" para Sudáfrica en 2010.

más recordadas fue interpretada por la artista colombiana Shakira, esta fue "Waka Waka" para Sudáfrica en 2010. En Alemania 2006, la canción oficial fue "The time of our lives" de Ill Divo con Toni Braxton.

oficial fue "The time of our lives" de Ill Divo con Toni Braxton. Corea del Sur/Japón tuvo como canción oficial "Boom!" de Anastacia en 2002.

Tras finalizar la inauguración, se dio pie al partido entre Qatar y Ecuador, donde este último fue victorioso con 2 goles a 0.