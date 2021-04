VIDEO: Candidato a diputado “resucita” de ataúd en Ciudad Juárez

La competencia electoral hace sacar ideas fuera de lo común a cada candidato, tal es el caso de Carlos Mayoraga quien usó un ataúd para dar arranque a su campaña, a fin de buscar una diputación federal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El candidato del Partido Encuentro Social (PES) fue transportado a bordo de una carroza fúnebre hasta las inmediaciones del Puente Internacional Zaragoza en la ciudad fronteriza.

Personal de una funeraria se vistió con trajes especiales para tratar fallecidos por Covid-19 y con dicho atuendo, sacaron el ataúd donde venía Carlos Mayorga.

El aspirante a diputado federal por el Distrito 02, con cabecera en Ciudad Juárez, salió del ataúd con ayuda de uno de los trabajadores de la funeraria y dio un mensaje con el que inició su campaña política.

Mayorga transmitió su representación en una televisora local

“Si no cumplo, que me entierren vivo”, expresó Carlos Mayorga ante decenas de personas, entre medios y curiosos, que se acercaron a su acto político.

Carlos Mayorga aseguró que usar el ataúd para arrancar con su campaña es una forma simbólica de honrar a las personas que han fallecido por negligencia médica en el país.

“Desde este féretro honro a quienes han muerto por negligencia gubernamental, a quienes perecieron por políticas y políticos que no les interesa la vida de las personas y el crimen organizado que hace lo que quiere, desde esta caja metálica me solidarizó con quienes han perdido a un ser querido, pues sé lo que es despedirse de una persona cercana y amada, víctima de un balazo en el corazón, mientras las autoridades de procuración de justicia de Chihuahua pareciera no importarles el dolor ajeno”, recalcó.

Carlos Mayorga, quien es ex reportero de un canal de televisión local, realizó una transmisión en vivo de este peculiar arranque de campaña que llamó la atención de los internautas.

