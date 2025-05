Alerta climática por canícula 2025: México enfrenta calor extremo y un futuro incierto

México se encuentra bajo una intensa ola de calor que ha afectado a 20 estados, con temperaturas que alcanzan y superan los 45 grados Celsius. La CDMX, por su parte, ha registrado 32 grados, pero el pronóstico indica que lo peor está por venir. Julio traerá consigo la canícula, un periodo con temperaturas aún más elevadas, lo que incrementa la preocupación entre la población.

Expertos advierten sobre graves consecuencias del cambio climático y la inacción global ante las emisiones crecientes

Carlos Álvarez, ingeniero y experto en gestión de residuos y cambio climático, advierte sobre la gravedad de la situación. Según Álvarez, esta crisis climática es una consecuencia directa de la falta de acción global para reducir las emisiones.

Las emisiones no solo no han disminuido, sino que continúan en aumento. El experto criticó decisiones pasadas, como la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el gobierno de Donald Trump, y la priorización de la inversión en refinerías por parte de la administración mexicana anterior, en lugar de apostar por energías renovables. Álvarez enfatiza que el planeta no ha hecho su tarea, y las consecuencias ya son evidentes. Además, alerta sobre un punto de no retorno inminente si no se actúa a tiempo.

La crisis climática se agrava por la falta de acción global y forestal

Los pronósticos de Conagua no son alentadores, con la expectativa de hasta 55 ciclones este año. A pesar de esto, la sequía sigue siendo un problema crítico. México pierde diariamente vastas extensiones de cubierta forestal, incluyendo pastizales, matorrales, bosques y selvas.

Un alarmante récord de 120 hectáreas por hora se pierden en el país. Recientemente, Chihuahua perdió 31,000 hectáreas en solo cuatro días, mientras que la reforestación es prácticamente nula.

La eliminación de la cubierta forestal contribuye directamente al aumento de la temperatura, ya que los árboles absorben dióxido de carbono, completan el ciclo del agua y regulan el clima. La expansión urbana y la tala indiscriminada de árboles en las ciudades solo exacerban el problema.

México, aunque particularmente vulnerable, no es el único afectado. Europa, Asia y África también experimentan un calor sin precedentes. Se anticipa que este verano será el más caluroso en la historia contemporánea, desde la Revolución Industrial, periodo en el que se disparó la quema de combustibles fósiles.

Las altas temperaturas, que oscilan entre 45 y 50 grados, ya han cobrado vidas entre los más vulnerables en México, y la situación promete empeorar. La capital, con 32 grados, es descrita como un “infierno” debido a la combinación de calor y contaminación. La falta de cambios significativos en el transporte y otras fuentes de emisión contribuye a esta crisis. Además, se espera que los fenómenos meteorológicos, como los ciclones, sean más intensos y frecuentes debido al aumento del vapor de agua en la atmósfera.

Las causas de esta crisis son claras: el calentamiento global no ha sido corregido. Álvarez subraya la responsabilidad de los líderes mundiales, y especialmente de México, un país vulnerable que ha reducido presupuestos destinados a combatir incendios forestales.

México ostenta el lamentable primer lugar mundial en incendios forestales, y la tardanza en sofocarlos —a veces hasta 30 días— es inaceptable, dado que la clave está en actuar en los primeros 50 minutos. Carlos Álvarez menciona que muchos incendios son provocados intencionalmente, lo que agrava la situación.

A pesar del panorama desolador, el experto insiste en que aún hay tiempo para actuar. México cuenta con una Ley General de Cambio Climático, una Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París, pero no se cumplen. A nivel individual, se pueden tomar medidas como caminar más, usar menos el automóvil, apagar luces, reducir el consumo de energía, reciclar la materia orgánica y hacer composta.

Mal manejo de residuos y escasez de agua: otros desafíos

El manejo inadecuado de residuos y la escasez de agua son otros desafíos cruciales. México desperdicia 1,486 millones de metros cúbicos de agua de lluvia anualmente por la falta de tratamiento de aguas residuales. En regiones como Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, no ha llovido en 20 años debido a la falta de cubierta forestal.

Es fundamental recuperar los suelos y que gobiernos y privados inviertan en reforestación y plantas de tratamiento de aguas. La Ciudad de México enfrenta una disponibilidad de agua de solo 80 metros cúbicos por habitante al año, una cifra alarmantemente baja comparada con el umbral crítico de 1,500 metros cúbicos establecido por Naciones Unidas.

Ante la inminente canícula y el incremento de incendios forestales debido a la sequedad de la cubierta vegetal, es crucial reaccionar. Naciones Unidas insta a una acción urgente en reforestación, reciclaje y aprovechamiento del agua de lluvia, y ahorro de agua. Las autoridades recomiendan medidas preventivas ante el calor extremo: mantenerse bien hidratado, usar protector solar, gorra y ropa de algodón ligera.

También es vital lavar y desinfectar frutas y verduras para evitar enfermedades gastrointestinales, que son más comunes en estas condiciones. Los niños y adultos mayores, por ser grupos vulnerables, requieren especial atención. Los síntomas de un golpe de calor incluyen dolor de cabeza intenso, pulso acelerado, mareos, náuseas, sudoración excesiva e incluso pérdida de conocimiento.