Metztli y la crisis de refugios: Un grito urgente por la protección de mujeres en México

Metztli Magaña Caro vivió años de violencia extrema en Guerrero junto a sus hijas, enfrentando amenazas, golpes y la indiferencia de las autoridades. Tras denunciar sin resultados y pasar por un refugio estatal sin recursos, volvió al infierno hasta que logró escapar y encontrar ayuda en la Red Nacional de Refugios; sin embargo, la crisis de presupuesto y el aumento alarmante de casos ponen en riesgo la protección de muchas mujeres en México.

La violencia extrema y amenazas en Guerrero

Metztli relata cómo su esposo la violentaba físicamente y psicológicamente: “Decirme que tú no sirves para nada, sin mí no eres nadie. Nos amenazó con arma de fuego a las 3, no nada más a una, nos hincó en el baño”. La violencia la vivió junto a sus dos pequeñas hijas, quienes fueron testigos de los abusos.

A pesar de acudir a la Secretaría de la Mujer y presentar denuncias, nadie la escuchó ni protegió. “Él me pudo haber matado y no pasó nada como 4 años de la primera denuncia y nada. Las denuncias iban a Chilpancingo y volver a repetir todo lo que pasé”.

Refugio estatal sin recursos y tiempo limitado: la violencia en México

Metztli llegó a un refugio del gobierno estatal, donde enfrentó la escasez de recursos básicos. “Empezó a faltar el recurso, tenía a mi niña de 4 años y ahorita tiene 8, y la niña de 4 años me decía, quiero leche y yo decía, no hay leche”. Solo pudo quedarse tres meses; al vencerse el tiempo, le pidieron abandonar el refugio.

Sin redes de apoyo ni protección, Metztli tuvo que regresar con su agresor, donde la violencia se intensificó: “Ya después fueron golpes, me puso un cuchillo en el cuello, me cortó una parte del pelo, con el cuchillo, mis hijas veían todo”.

Finalmente, logró escapar y llegó a la Red Nacional de Refugios, donde salvó su vida, aprendió un oficio y consiguió trabajo para sacar adelante a sus hijas sola.

¡No te calles! Esto debes hacer si eres víctima de violencia en México

Aumento alarmante de casos y falta de presupuesto en México

Entre enero y junio, las atenciones en los refugios se dispararon un 800%, pero el presupuesto federal llegó muy tarde y sigue siendo insuficiente. “Con la labor altruista y voluntaria de las profesionistas, quienes estuvieron todos estos meses sin cobrar honorarios. Todos los Refugios de Gobierno siguen sin recibir el presupuesto y un 10% de los Refugios de sociedad civil siguen sin recibir el recurso de 2025, hay 4.3% menos de lo que se recibió en 2023”.

¡La urgencia de invertir en refugios para salvar vidas! Metztli enfatiza que estas vidas no se ven, pero son lo más importante: “Donde no miran, donde no se ve ‘el gobierno federal hizo esto’ como no se ve. Aquí no invierto, invierto acá, pero son vidas y es lo más importante”.