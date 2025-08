Amplían plazo para canje de placas en Chiapas; fecha límite para multas ya no será en agosto

¿Aún no has hecho el canje de placas de tu automóvil o motocicleta? No te preocupes por las multas en agosto, ya que la Secretaría de Hacienda de Chiapas anunció una nueva fecha límite para realizar el trámite, para todos aquellos que no se han podido poner al corriente.

¿Cuándo es la fecha límite para el canje de placas 2025 en Chiapas?

De acuerdo con autoridades, el plazo para realizar la renovación y aprovechar el programa “Borrón y Cuenta Nueva” se amplía hasta el 15 de diciembre de 2025.

Esta decisión busca apoyar a los propietarios de vehículos automotores y motocicletas que aún no han podido actualizar su situación fiscal.

La dependencia informó que durante este periodo se condonarán adeudos correspondientes al ejercicio 2024 y anteriores, incluyendo refrendos vehiculares, multas y recargos.

Costo para realizar el cambio de placas en Chiapas: precios actualizados

Aunque el programa elimina multas y recargos anteriores, es importante considerar que el trámite sí tiene un costo, que varía según el tipo de vehículo.

Vehículos particulares:



Automóvil: $2,350 pesos

Motocicleta: $2,056 pesos

Vehículos de servicio público:



Automóvil: $4,603 pesos

Motocicleta: $2,644 pesos

Además, algunos contribuyentes han reportado que, en caso de dar de baja placas anteriores, también deben pagar otros conceptos, como:



Baja de placas de otro estado: $1,280 pesos

Baja de placas: $263 pesos + 6% adicional

¿Cómo se puede pagar el canje de placas en Chiapas?

Hay dos formas para realizar el pago del trámite: por internet o en oficinas, con el objetivo de facilitar el proceso y evitar largas filas en los módulos presenciales.

Pago en línea desde el portal oficial

Ingresa al sitio de Finanzas Chiapas.

Dirígete al apartado “Refrendo/Canje de Placas”.

Elige tu método de pago: tarjeta bancaria (crédito o débito), transferencia

Genera tu orden para pagar en banco.

Descarga tu Recibo Oficial Electrónico e imprímelo.

Acude con tu documentación a la oficina de Finanzas para recoger tus placas y tarjeta de circulación vigente.

Trámite presencial: Centros y delegaciones en Chiapas

Si prefieres hacer el pago en persona, en el mismo portal de Finanzas puedes agendar una cita, elegir el centro de recaudería más cercano y definir la fecha que más te convenga para concluir el trámite.

¿Cómo tramitar las placas a domicilio en Chiapas?

Una de las facilidades más destacadas que ofrece el gobierno estatal es el servicio de entrega de placas a domicilio. Para acceder a esta opción, primero debes haber realizado el pago en línea y contar con el folio de 9 dígitos que se genera al finalizar la transacción.

Sigue estos pasos para solicitar la entrega: