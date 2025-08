Oposición acusa a Fernández Noroña de mentir y bloquear debate sobre inseguridad en Tabasco en el Senado

La tensión política aumenta en el Senado, donde senadores de la oposición han levantado la voz contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente. Lo acusan de mentir y de obstaculizar deliberadamente el debate sobre la alarmante situación de inseguridad en Tabasco y los supuestos nexos entre funcionarios y el crimen organizado, como es el caso de Adán Augusto López Hernández y quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

La controversia se intensificó tras las declaraciones de Fernández Noroña, quien aseguró que la oposición se ha negado a discutir la agenda política relacionada con la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, senadores del PRI y del PAN desmienten esta versión y lo señalan de manipular la información para proteger a su bancada.

Censura en el Senado Por tercera vez, Morena y aliados blindan a Adán Augusto López. Se opusieron a debatir sus nexos con Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora".



La oposición insistió, pero la mayoría morenista impuso su "mordaza", frenando la discusión. Los detalles en… pic.twitter.com/Vhslmab6YC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 31, 2025

Morena bloquea debate de Bermúdez Requena y López Hernández

La acusación principal se centra en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente prófugo de la justicia. Bermúdez Requena está señalado por supuestos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”; sin embargo, el escándalo ha salpicado a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, quien supuestamente ha mantenido una estrecha relación con el exfuncionario.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña afirmó que Morena estaba “preparada y dispuesta” a discutir el tema y acusó a la oposición de evitarlo, aunque no presentó pruebas. “La oposición no lo ha querido. No quieren discutir”, sentenció el morenista, minimizando las demandas de la oposición para remover a López Hernández de su cargo.

Por su parte, la bancada del PAN, a través de un comunicado, también desmintió categóricamente las afirmaciones de Fernández Noroña. El partido explicó que en las últimas dos sesiones de la Mesa Directiva, sus legisladoras Mayuli Latifa Martínez y Diana Gutiérrez intentaron incluir el tema de seguridad en la agenda, pero les fue negado con el argumento de que no estaba en el orden del día.