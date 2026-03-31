Canje de placas Jalisco: ¡Hasta 4 mil pesos sin prórroga! Esta es la nueva fecha límite para hacer el trámite gratis

El canje de placas en Jalisco tiene nueva fecha límite : los automovilistas podrán hacer el trámite sin costo hasta el 29 de mayo de 2026, siempre que hayan pagado su refrendo 2025 en tiempo .

Después de esa fecha límite, el canje de placas en Jalisco dejará de ser gratuito y el costo puede superar los 4 mil pesos, por lo que autoridades piden no dejar el trámite para el último momento.

¿Cuál es la nueva fecha límite del canje de placas en Jalisco?

La fecha límite para realizar el canje de placas en Jalisco sin costo se amplió por dos meses, con corte definitivo el 29 de mayo; esta extensión aplica únicamente para quienes cumplieron con el pago del refrendo 2025 en el periodo correspondiente, así lo informó en días recientes en la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Jalisco, a través del Servicio Estatal Tributario (SET).

Una vez superada la fecha límite, el canje de placas en Jalisco deberá pagarse como trámite regular.

¿Cuánto cuesta el canje de placas en Jalisco si no haces el trámite?

Si no aprovechas la fecha límite, el canje de placas en Jalisco tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos.

Este monto incluye:



Emisión de nuevas placas (alrededor de 2,500 pesos)

Actualización en el padrón vehicular

El costo puede variar ligeramente dependiendo del tipo de vehículo y condiciones del trámite; recalcó en sus canales oficiales el Servicio Estatal Tributario (SET).

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¿Qué autos deben hacer el canje de placas en Jalisco?

El canje de placas en Jalisco es obligatorio para vehículos con diseños antiguos como:



Maguey

Minerva

Gota

Estos modelos ya no cumplen con la normativa federal vigente, por lo que deben ser reemplazados antes de la fecha límite.

¿Qué necesitas para hacer el canje de placas en Jalisco?

Para realizar el canje de placas en Jalisco debes acudir a una oficina recaudadora con:

