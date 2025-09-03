VIDEO: Fuerte accidente en Ciénega de Flores, NL; camión destroza autos, gasolinera y deja varios heridos

Caos y emergencia tras fuerte accidente en Ciénega de Flores, Nuevo León: Un camión de personal chocó contra una gasolinera, dejando severos destrozos, heridos de gravedad y un riesgo latente de explosión durante la mañana de hoy. Cuerpos de rescate llegaron ante la alerta de última hora y lograron controlar la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 34, generando pánico entre automovilistas y trabajadores del lugar.

La pesada unidad se proyectó sin control más de 100 metros, arrastrando varios vehículos y derribando infraestructura de la estación.

¿Cómo y qué provocó el fuerte choque en gasolinería de Ciénega de Flores?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del camión presuntamente dormitó al volante, provocando que la unidad se desplazara hacia la izquierda, embistiendo un automóvil Chevy, un Tsuru con cuatro ocupantes y una camioneta tipo Van, además de destruir una bomba despachadora y una columna de acero.

Durante el impacto, un empleado de la gasolinería resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital de Zona número 21 del IMSS, junto con otros lesionados, algunos en estado crítico.

Cuerpos de emergencia, incluidos bomberos y Protección Civil, arribaron de inmediato al lugar para auxiliar a las personas atrapadas en los vehículos. Para liberarlas, el personal utilizó equipo especializado y retiró techos y puertas de los autos.

Mientras tanto, se controló el derrame de combustible que representaba riesgo de explosión, evitando un accidente mayor. La zona fue acordonada por policías municipales, el Ejército y Protección Civil, garantizando la seguridad de los ciudadanos y manteniendo bajo control la situación.

El impacto generó caos en la circulación y obligó a suspender temporalmente las actividades de los puestos de comida cercanos, mientras los equipos de rescate aseguraban la zona. Testigos indicaron que el camión avanzó con velocidad superior a los 70 km/h, lo que amplificó la magnitud del accidente y los daños materiales.

Tras ser sometido por pobladores mientras intentaba escapar, autoridades de tránsito detuvieron al conductor para rendir su declaración y continuar con la investigación sobre las causas exactas del incidente.