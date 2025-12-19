Del escape de lobos al ataque a borregos muflones: clausuran Zoológico de León por irregularidades

El Parque Zoológico de León, en Guanajuato, enfrenta una suspensión total temporal ordenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de documentar irregularidades y un posible mal manejo de ejemplares.

La decisión llega días después de que una jauría, que se presume eran perros ferales, matara a 24 borregos muflones , sumado a la muerte de una avestruz.

¿Por qué cerraron el Zoológico de León?

Durante una visita de inspección realizada entre el 8 y 9 de diciembre, personal de Profepa detectó irregularidades en distintos recintos. Los reportes señalan fallas en el cuidado de ejemplares, omisiones en protocolos de seguridad y falta de control perimetral. Entre los reportes se encuentran:



Escape de lobos de su recinto

Muerte de un avestruz que cayó en el área de leones

Ataque de una jauría a borregos muflones

Con estos antecedentes, la dependencia inició un expediente administrativo e impuso medidas correctivas urgentes que deberán cumplirse en máximo 10 días. Mientras tanto, el acceso al público quedó suspendido.

Ataque de perros a borregos muflones en León

La mañana del martes 2 de diciembre, alrededor de las 6:40 horas, un grupo aproximado de 12 perros ingresó por una zona vulnerable del zoológico, presuntamente cercana al Arroyo de Sardeneta.

De acuerdo con reportes, los canes alcanzaron el área donde había 63 borregos muflones, y en cuestión de minutos atacaron a 24 de ellos, causándoles heridas mortales.

En su momento, el director del recinto afirmó que ya existía una carpeta de investigación para esclarecer si se trató de un ataque premeditado.

Renuncia del director del Zoológico de León

Tras darse a conocer la clausura y la presión social, se confirmó que el director general del Zoológico de León, Rigoberto Montes Palomares, presentó su renuncia voluntaria, aunque esta no ha sido aceptada por el momento.

A través de redes sociales, el parque publicó comunicados breves en los que reconoce la suspensión temporal:

“En León atendemos las recomendaciones de las autoridades y trabajamos para tener un mejor zoológico. Preocupados por tu seguridad, el acceso al público queda suspendido por hoy”.

Profepa advirtió que, de no atenderse las medidas en tiempo y forma, la clausura podría ser definitiva. Por lo que, hasta el momento no hay un fecha confirmada para su reapertura.