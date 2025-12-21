Desaparece activista en Sinaloa: buscan a Jesús Guadalupe Camargo Loya

Jesús Guadalupe Camargo Loya, activista y defensor de derechos humanos en el municipio de Guasave, Sinaloa, fue reportado como desaparecido.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa publicó el fotoboletín con cédula RZN-0277-2025 para la localización del activista.

¿Qué se sabe de la desaparición del activista Jesús Guadalupe Camargo Loya?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jesús Guadalupe Camargo Loya desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el municipio de Guasave.

Aquel día, aproximadamente a las 21:00 horas, tuvo comunicación por última vez vía telefónica, pero no se indica con quién, y desde ese momento se desconoce su paradero.

El activista tiene 24 años de edad, mide 1.80 metros aproximadamente, es de tez morena clara, complexión mediana, ojos y nariz medianos, cabello lacio, frente y boca grande, y cejas pobladas.

Sin embargo, se desconoce que ropa traía el día que fue visto por última vez.

Activista desaparecido creó colectivo tras feminicidio de su mamá y hermana

Diversos grupos sociales manifestaron su preocupación ante la desaparición de Jesús Guadalupe Camargo Loya, de quien, dijeron, fue creador del colectivo “En una sola voz y lucha”.

A través de dicho colectivo conmemoraba la muerte de su madre y hermana, quienes fueron víctimas de feminicidio en el año 2012.

“Su labor ha sido constante, visible y valiente, siempre acompañado de los colectivos guasavenses, y de quienes históricamente han sido silenciados y violentados”, expresaron en un comunicado.

La desaparición del activista, expresaron, “no es un hecho aislado, ocurre en un contexto de violencia estructural que amenaza a quienes defienden la vida, la dignidad, la memoria y la justicia”.

“Desaparecer a quienes alzan la voz es una forma de intentar sembrar miedo, pero también es una grave violación a los derechos humanos que no puede ni debe normalizarse”, añadieron.

Señalan falta de atención de la Fiscalía tras denuncia por desaparición de activista

Colectivos defensores de derechos humanos en Guasave señalaron que hubo una falta de seguimiento a la denuncia en días pasados por la desaparición de Jesús Guadalupe Camargo Loya.

Manifestaron que por parte de la Fiscalía, “se pedía que un familiar presentara la denuncia y no los testigos”, pues la denuncia fue hecha por compañeros y amigos de Jesús.

“El protocolo de denuncia por parte de familiares, no siempre puede aplicar en casos precisamente como los de Jesús, en los que tras el feminicidio de su madre y hermana, y la muerte de su padre, quedó distanciado de su círculo familiar”, externaron.