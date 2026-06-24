VIDEO: Captan agresión a una agente de tránsito en centro de Guadalajara; autoridades de Jalisco investigan

En el centro de Guadalajara, Jalisco, fue captado el momento exacto de una violenta agresión contra una agente de tránsito que buscaba agilizar el tráfico de una vialidad. El ataque se registró el pasado 22 de junio después de que la oficial le solicitó a un conductor que movilizara su vehículo de un lugar prohibido; sin embargo, la reacción de los ocupantes derivó en una brutal golpiza.

En imágenes registradas por un testigo, y que rápidamente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado de las acciones, se observa cómo la agente es encarada por un hombre y una mujer que no dudan en golpearla y patearla.

Así ocurrió el ataque contra una agente de tránsito en la ZMG de Jalisco

De acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente, la oficial realizaba labores de supervisión en los cruces de Contreras Medellín e Independencia cuando detectó un vehículo presuntamente estacionado en un sitio no permitido.

Al acercarse para solicitar que la unidad fuera retirada y advertir sobre una posible infracción, la situación se salió de control; las imágenes muestran un forcejeo que comenzó con reclamos verbales y que posteriormente derivó en agresiones físicas contra la uniformada.

Mientras algunos ciudadanos observaban lo ocurrido, otros decidieron intervenir para intentar frenar los empujones y jaloneos. Sin embargo, la confrontación continuó durante varios segundos en plena vía pública.

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Agente vial fue agr3did4 en el Centro de Guadalajara. 💥🤛🏻La información con Fernando Roldán . (@Fer_Roldanfr )

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¿Qué se sabe de los responsables y del estado de salud de la oficial?

Testigos señalaron que, tras la agresión, los involucrados abandonaron la zona antes de que pudieran ser retenidos; incluso, durante los momentos de tensión, uno de los presuntos responsables regresó para confrontar a una persona que intentaba auxiliar a la agente.

Posteriormente, autoridades estatales confirmaron que la integrante de la corporación vial sufrió lesiones consideradas menores derivadas del forcejeo registrado durante el incidente.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que ya se realizan acciones para identificar y localizar a los responsables, con el objetivo de que comparezcan ante las autoridades correspondientes.

El caso generó atención en redes sociales debido a que la agresión ocurrió mientras la agente desempeñaba funciones relacionadas con el ordenamiento del tránsito en una de las zonas más transitadas de Guadalajara.