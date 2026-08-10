¿Acto anticipado de campaña o no? Diputado local de Morena en Atizapán, Edomex, regala cajas de huevo

Primero fueron las caminatas de Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco y ahora fueron las entregas de huevo del diputado local de Morena en Atizapán, Edomex, Román Cortés.

El partido dice que estos hechos no son actos anticipados de campaña y aunque lo señala la ley, las autoridades no han accionado al respecto.

Graban a diputado de Atizapán repartiendo huevo y periódicos

En redes sociales circuló un video donde se observa al diputado local Román Cortés recorriendo calles del municipio de Atizapán de Zaragoza.

En las imágenes se ve al legislador entregando copias del periódico institucional Regeneración y cajas con conos de huevo a los habitantes que se acercaban.

Morena se defiende

Ante los señalamientos de la oposición por la entrega de insumos, la dirigencia del partido defendió la presencia del legislador.

La postura del partido es que estas acciones no constituyen un delito ni una falta a las leyes vigentes, pues aseguran que se trata de un trabajo ordinario para informar a la ciudadanía.

"Andy" López Beltrán también infringe la ley en Tabasco

En Tabasco se documentó un despliegue territorial similar por parte de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", exsecretario de Organización del partido, quien realizó recorridos, reuniones con simpatizantes y caminatas usando consignas.

En ese contexto, el partido sostuvo que eran actividades ordinarias previas al arranque formal del proceso.

Román Cortés me cae a toda madre. Es un buen tipo.



Lástima que dejó al PAN y se fue a Morena. Él era el candidato natural para contender por la presidencia municipal de Atizapán, pero se le atravesó la ambición desmedida de Anuar Azar.



Las cosas se complican para Acción… pic.twitter.com/XftyJ0wvjN — Vero Islas (@LOVREGA) August 8, 2026

¿Qué toma en cuenta la autoridad para sancionar?

Para determinar si la entrega de apoyos o volantes vulnera la equidad en una contienda, los tribunales electorales analizan tres factores.

Revisan el elemento personal para saber quién realiza la acción, el elemento temporal para confirmar si ocurrió fuera del periodo permitido y el elemento subjetivo para identificar si existe un llamado directo al voto o promoción de candidatura.

Sanciones por actos anticipados de campaña

En caso de que la autoridad administrativa o el tribunal electoral determine que existió un acto fuera de tiempo, la legislación contempla varias consecuencias.

Las medidas van desde amonestaciones públicas y multas económicas de consideración, hasta la cancelación o negativa del registro de la candidatura para la contienda.