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Grettel Carolina, de 13 años, salió de su casa en Edomex y desapareció; activan Alerta AMBER

Activan Alerta AMBER en Toluca para dar con el paradero de Grettel Carolina García Ballesteros, de 13 años; la joven desapreció el fin de semana en el Edomex.

Alerta Amber de Grettel Carolina García Ballesteros.
¿Dónde está Grettel Carolina García Ballesteros?|X @FiscaliaEdomex.

Escrito por: César Contreras

Grettel Carolina García Ballesteros salió de su domicilio en Toluca, en el Estado de México, por lo que la Fiscalía de la entidad activó la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor tiene 13 años de edad, 1.62 metros de estatura, complexión delgada, tez blanca, cejas pobladas, cara ovalada, cabello negro y lacio, nariz respingada, ojos color café oscuro grandes, labios medianos, boca mediana y mentón oval.

La joven desapareció el 8 de agosto de 2026. Al momento de su desaparición, Grettel Carolina García Ballesteros vestía playera blanca con rayas negras y una estrella del lado izquierdo, sudadera azul marino tipo sport con cierre al frente, pantalón de mezclilla azul y tenis color negro con la palabra “McQueen”.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en los casos más graves relacionados con la desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es solicitar el apoyo de la sociedad para contribuir en la localización del menor y lograr que regrese sano y salvo.

Una vez activada, la alerta puede difundirse a través de diferentes medios, como radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER tiene presencia en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde se utiliza como una herramienta para apoyar la búsqueda de menores desaparecidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se puede realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir ante el Ministerio Público de su localidad para agilizar el proceso correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la alerta es inmediata cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad, con el objetivo de favorecer su localización.

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