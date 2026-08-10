¡Le querían cobrar 12 mil pesos! Genera indignación servicio de grúas en Tabasco

Apenas unos días después de que el gobierno de Tabasco anunció una regulación en costos de grúas privadas al servicio de la Policía de Tránsito, hay quejas de automovilistas de presuntos cobros de miles de pesos que rayan en el abuso.

Denuncian cobro excesivo y retención en corralón de Villahermosa, Tabasco

Una mujer identificada como Lucero de la Cruz denunció que una empresa de grúas la retuvo dentro de sus instalaciones en Villahermosa, después de que se negó a firmar un documento que, según su testimonio, la comprometía a no presentar una denuncia por el cobro del arrastre de su vehículo.

Testimonio: Así fue el intento de salida y persecución en Villahermosa por cobro abusivo de grúa

La denunciante relató que, tras sufrir un accidente, agentes de Tránsito solicitaron el servicio de una empresa de grúas para retirar su automóvil. De acuerdo con su declaración, inicialmente le exigieron el pago de 12 mil pesos por el traslado de la unidad. Después de que presentó una queja, el monto bajó a 10 mil pesos, pero la empresa también le pidió firmar un documento.

Lucero afirmó que rechazó firmar porque no estaba de acuerdo con el contenido del papel. A partir de ese momento, aseguró que el personal le impidió salir del lugar, mientras su automóvil permanecía dentro del predio.

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A pesar de que el gobierno fijó tarifas de entre 843 y 5,620 pesos para el arrastre de vehículos, continúan las denuncias por presuntos cobros excesivos de hasta 15 mil pesos por parte de empresas de grúas privadas.



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“¡Déjenme salir, yo ya le pagué, señora, esto es secuestro prácticamente, no me están dejando salir!”, aseguró Lucero.

La mujer explicó que acudió a las instalaciones de Grúas VIP alrededor de las 14:30 horas para recuperar su vehículo. Sin embargo, encontró el portón cerrado y, según su versión, los empleados no le permitieron abandonar el sitio.

Secretaría de Movilidad de Tabasco anuncia revisión a empresas concesionarias

La denunciante narró que aprovechó el momento en que abrieron el acceso para encender su vehículo e intentar salir. Según su relato, una persona encargada del acceso intentó cerrarle la puerta y otras personas pidieron que la detuvieran.

Una patrulla de la Policía la auxilió durante el trayecto. Lucero dijo que la persecución y la forma en que intentaron impedir su salida le provocaron temor por su integridad.

Después de conocer el caso, Rafael Sánchez, secretario de Movilidad de Tabasco, aseguró que convocarán a las 15 empresas concesionarias para instalar mesas de trabajo y revisar la operación del servicio.

