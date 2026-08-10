Captan en VIDEO balacera durante arrancones en Axapusco, Estado de México

Familias de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, en el municipio de Axapusco, Estado de México, vivieron momentos de pánico durante una fiesta patronal cuando varias personas escucharon disparos en plena carrera de arrancones de autos.

Video muestra el momento de los disparos durante fiesta patronal en Axapusco

La competencia formaba parte de las actividades organizadas en la comunidad. Sin embargo, la celebración tomó un giro inesperado cuando, mientras los vehículos avanzaban por el circuito, comenzaron a escucharse detonaciones.

🚨 BALACERA EN ARRANCONES clandestinos en Santo Domingo Aztacameca #Axapusco con cientos de familias de pronto se escucharon disparos de arma de fuego comenzando a correr y ponerse a salvo 🚔denuncias a carreras y no pasa nada 🤬🤬 #estadodemexico #seguidores #SIGUENOSYCOMPARTE pic.twitter.com/cKsjgXVOoZ — Los Traicioneros Con Ava (@TraidoresConAVA) August 10, 2026

En un video difundido sobre el momento, es posible observar la carrera y se escuchan los disparos. Además, las imágenes muestran cómo algunos proyectiles aparentemente impactaron contra el pavimento, mientras el sonido de las balas provocó temor entre los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién realizó las detonaciones ni han establecido el motivo de los disparos.

