Captan en VIDEO balacera durante arrancones en Axapusco, Estado de México
Pánico en Axapusco: captan en video una balacera durante arrancones de autos en la fiesta patronal de Santo Domingo Aztacameca; esto es lo que sucedió.
Familias de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, en el municipio de Axapusco, Estado de México, vivieron momentos de pánico durante una fiesta patronal cuando varias personas escucharon disparos en plena carrera de arrancones de autos.
Video muestra el momento de los disparos durante fiesta patronal en Axapusco
La competencia formaba parte de las actividades organizadas en la comunidad. Sin embargo, la celebración tomó un giro inesperado cuando, mientras los vehículos avanzaban por el circuito, comenzaron a escucharse detonaciones.
🚨 BALACERA EN ARRANCONES clandestinos en Santo Domingo Aztacameca #Axapusco con cientos de familias de pronto se escucharon disparos de arma de fuego comenzando a correr y ponerse a salvo 🚔denuncias a carreras y no pasa nada 🤬🤬 #estadodemexico #seguidores #SIGUENOSYCOMPARTE pic.twitter.com/cKsjgXVOoZ— Los Traicioneros Con Ava (@TraidoresConAVA) August 10, 2026
En un video difundido sobre el momento, es posible observar la carrera y se escuchan los disparos. Además, las imágenes muestran cómo algunos proyectiles aparentemente impactaron contra el pavimento, mientras el sonido de las balas provocó temor entre los asistentes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado quién realizó las detonaciones ni han establecido el motivo de los disparos.