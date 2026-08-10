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Captan en VIDEO balacera durante arrancones en Axapusco, Estado de México

Pánico en Axapusco: captan en video una balacera durante arrancones de autos en la fiesta patronal de Santo Domingo Aztacameca; esto es lo que sucedió.

Balacera en arrancones en el Estado de México
¿Qué pasó tras la balacera?|X @TraidoresConAVA.

Escrito por: César Contreras

Familias de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, en el municipio de Axapusco, Estado de México, vivieron momentos de pánico durante una fiesta patronal cuando varias personas escucharon disparos en plena carrera de arrancones de autos.

Video muestra el momento de los disparos durante fiesta patronal en Axapusco

La competencia formaba parte de las actividades organizadas en la comunidad. Sin embargo, la celebración tomó un giro inesperado cuando, mientras los vehículos avanzaban por el circuito, comenzaron a escucharse detonaciones.

En un video difundido sobre el momento, es posible observar la carrera y se escuchan los disparos. Además, las imágenes muestran cómo algunos proyectiles aparentemente impactaron contra el pavimento, mientras el sonido de las balas provocó temor entre los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién realizó las detonaciones ni han establecido el motivo de los disparos.

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