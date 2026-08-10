VIDEO | Daniela cayó al agua y la golpeó una lancha: No hay detenidos a 15 días de la muerte de la joven en Progreso, Yucatán

A 15 días del fallecimiento de Daniela Gómez, joven de 28 años que perdió la vida tras un accidente marítimo en las costas de Progreso, Yucatán, las causas del percance continúan sin esclarecerse y no hay personas detenidas por el caso. Su madre, Norma Pimentel, acudió a Hechos AM para pedir justicia por su hija.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven viajaba a bordo de la lancha denominada “El Negrillo” en compañía de al menos otras seis personas cuando cayo al agua por motivos que aún investigan las autoridades. Al caer, la embarcación la impactó con la hélice, causándole heridas de gravedad.

A pesar de que fue rescatada y trasladada de emergencia a un hospital en la ciudad de Mérida para recibir atención médica especializada, Daniela no logró sobrevivir debido a las severas lesiones y falleció días después. Hasta el momento, las autoridades correspondientes mantienen abierta la carpeta de investigación para sabber qué es lo que sucedió exactamente.