¿Caos en el Metro CDMX HOY? Retrasos en la Línea B; últimas noticas EN VIVO este 2 de noviembre 2025
El Metro CDMX comienza la jornada con retrasos en la Línea B, usuarios aseguran esperar por más de 10 minutos por el paso del tren; autoridades no dan aplicaciones.
¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 2 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
Sin trenes en la Línea B; siguen los retrasos
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea B; siguen los retrasos en las estaciones. Autoridades no han dado una explicación al respecto.
Tan temprano y con fallas? No pasan trenes en línea B dirección Buenavista, no llueve ni hay gente.— Cecilia Cervantes (@Cecilia64900836) November 2, 2025
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; los mismos viajeros recomiendan tomar precauciones.
Porque diario es lo mismo en la línea b, llegas antes para tomar previsiones y los chingados trenes tardan hasta 10 min en pasar 🤬— Karencita Dionicio (@KarenDionicio) November 2, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 11° C pic.twitter.com/q5DYxUFBHw— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 2, 2025