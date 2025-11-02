Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Caos en el Metro CDMX HOY? Retrasos en la Línea B; últimas noticas EN VIVO este 2 de noviembre 2025

El Metro CDMX comienza la jornada con retrasos en la Línea B, usuarios aseguran esperar por más de 10 minutos por el paso del tren; autoridades no dan aplicaciones.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
¿Caos en el Metro CDMX HOY 2 de noviembre 2025? Retrasos y Avance de trenes
Retrasos en la Línea B del Metro CDMX hoy|FIA

¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 2 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Sin trenes en la Línea B; siguen los retrasos

Usuarios reportan falta de trenes en la Línea B; siguen los retrasos en las estaciones. Autoridades no han dado una explicación al respecto.

Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; los mismos viajeros recomiendan tomar precauciones.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMX

Notas