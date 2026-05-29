¿Qué pasó en Guadalajara? Caos vial por choques en La Minerva y un auto calcinado

Una intensa jornada de emergencias movilizó a las corporaciones de seguridad y rescate en distintos puntos de Guadalajara, Jalisco, dejando un saldo de cuantiosos daños materiales, afectaciones viales y personas detenidas.

Desde una aparatosa maniobra para evitar una tragedia por falla de frenos en la colonia Oblatos, hasta un choque múltiple en el túnel de La Minerva y un misterioso auto calcinado en Postes Cuates, los incidentes colapsaron por horas la rutina de la capital tapatía.

Adulta mayor protagoniza aparatoso accidente

Una mujer de la tercera edad protagonizó un aparatoso percance vial en las inmediaciones de la colonia Oblatos, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, luego de que su automóvil particular experimentara un desperfecto completo en el sistema de frenado. La conductora transitaba de forma regular sobre la calle Hacienda de Tala cuando no pudo la marcha de la unidad.

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Ante el riesgo de seguir avanzando sin control por la vialidad, la cual presenta una pronunciada pendiente, la automovilista tomó la firme determinación de desviar su trayectoria y estrellarse de frente contra un poste.

🔴 #ALMOMENTO | 💥🚘 Sin lesionado resultó el choque de un vehículo compacto en contra de un poste, los hechos se registraron sobre las calles Hacienda de Tala y Artesanos, en la zona de Oblatos en Guadalajara.



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Gracias a esta maniobra de emergencia, el vehículo detuvo su avance, evitando una afectación mayor en la zona. Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial y representantes de la empresa aseguradora del auto para hacerse cargo de los trámites y el papeleo correspondiente. Tras la revisión, se confirmó que afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Choque múltiple interrumpe la circulación en el túnel de La Minerva

Un fuerte accidente en el que se vieron implicados al menos tres automóviles provocó serias afectaciones a la circulación vehicular dentro del túnel de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco. La colisión múltiple aconteció exactamente sobre los carriles centrales de la transitada avenida López Mateos.

El percance aparentemente se detonó en el momento en que un vehículo realizaba maniobras e intentaba incorporarse de forma repentina hacia la avenida Hidalgo.

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El impacto consecutivo entre las unidades bloqueó la ruta subterránea, por lo que las autoridades de vialidad acudieron al sitio para auxiliar a las personas involucradas. Afortunadamente, tras la colisión, los conductores involucrados únicamente presentaron algunos golpes menores.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un choque múltiple al interior del túnel de La Minerva en Guadalajara, no se reportaron heridos.



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Arresto en La Minerva tras reporte por movimiento de mobiliario urbano

A través de las cámaras de seguridad instaladas en la capital de Jalisco, se detectó a un hombre en situación de calle que transportaba una banca pública metálica dentro de un carrito de supermercado.

Ante este hecho, oficiales de la policía se desplegaron de inmediato hacia la zona de La Minerva para interceptarlo y realizar una inspección. Al ser cuestionado, el sujeto indicó a los uniformados que el armatoste que cargaba era simplemente un mueble que le habían regalado personas civiles.

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Los oficiales recorrieron minuciosamente el sitio, pero no lograron encontrar la zona exacta de donde procedía la estructura. No obstante, el individuo fue detenido por las autoridades debido a su comportamiento sumamente violento en contra de los oficiales.

Incendio provoca pérdida total de un automóvil en Postes Cuates

Elementos de Bomberos de Guadalajara, Jalisco, se movilizaron de urgencia a la colonia Postes Cuates debido a un reporte que alertaba sobre un vehículo estacionado que estaba envuelto en llamas.

El siniestro generó opiniones encontradas en el sitio del incidente. Por un lado, testigos afirmaron que los tripulantes de una camioneta lanzaron de forma intencional un líquido sobre el coche y después le prendieron fuego.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se incendió en Puerto Melaque y Puerto Arista en la Col. Postes Cuates en Guadalajara.



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Por otra parte, las autoridades municipales aseguraron que la causa real fue un cortocircuito. Las llamas fueron sofocadas, pero la unidad quedó totalmente calcinada.

