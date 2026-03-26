¿Habrá servicio del Tren Ligero el sábado 28 de marzo por el partido México vs. Portugal?

La fiebre del Mundial 2026 ya está aquí y en el país ya se prevén las afectaciones viales y de transporte por estos eventos. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha confirmado modificaciones drásticas en el sistema de transporte que rodea al Estadio Banorte con motivo del partido México vs. Portugal.

Cierres viales y logística para el Tren Ligero

Respecto al Tren Ligero, el servicio ordinario mantendrá su ruta pero no realizará paradas en la estación Estadio Azteca en los días señalados. En su lugar, se dispondrá de convoyes con servicio directo hacia el inmueble, destinados exclusivamente para los poseedores de boletos.

La estrategia de movilidad contempla cierres a la circulación vehicular en arterias fundamentales. Las avenidas que presentarán bloqueos o cortes intermitentes son la Avenida Santa Úrsula, la Calzada de Tlalpan, el Anillo Periférico y la Avenida del Imán.

El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.



Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/t1d37Chmfq — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 26, 2026

Se recomienda tomar previsiones y considerar que los tiempos de traslado en la periferia del estadio se verán alterados significativamente durante las jornadas de fútbol internacional.

¿Habrá cierres en Cetram y qué horario tendrá?

De acuerdo con las autoridades, tanto el Cetram Huipulco como la estación Estadio Azteca perteneciente al Tren Ligero suspenderán su funcionamiento habitual para los traslados del público en general durante los días de competencia. Esta medida busca priorizar el flujo de los asistentes al evento y garantizar la seguridad en las inmediaciones del recinto.

El cierre de estas instalaciones comenzará exactamente 8 horas antes del inicio de cada encuentro. Durante este periodo, el Cetram funcionará únicamente como un punto de llegada y salida provisional.

El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.



Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/S5GRN75Bef — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026

Calendario de cierres y rutas alternativas en Calzada de Tlalpan

El operativo de movilidad no solo se limitará a la Copa del Mundo, sino que tendrá su primera prueba importante este 28 de marzo durante el juego de reinauguración entre las selecciones de México y Portugal.

Posteriormente, las restricciones se aplicarán en las fechas mundialistas programadas para el 11, 17 y 24 de junio, así como para los duelos de eliminación directa de dieciseisavos y octavos de final previstos para el 30 de junio y el 5 de julio, respectivamente.

Para no afectar de manera permanente a los pasajeros que utilizan diariamente las rutas que parten del Cetram Huipulco, el gobierno capitalino habilitará un área de transferencia modal provisional. Esta lanzadera se ubicará sobre la Calzada de Tlalpan, en un punto lo más cercano posible a la ubicación original, permitiendo que quienes no asisten al estadio puedan continuar con sus trayectos normales hacia sus destinos habituales.

