Cápsula Crew Dragon vuelve a la Tierra

Splashdown! The @SpaceX Crew Dragon, Resilience, lands in the Gulf of Mexico after undocking from @Space_Station with Crew-1 @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini, and Shannon Walker, and @JAXA_en Soichi Noguchi. More photos coming: 📷https://t.co/pJxSDC6QsN pic.twitter.com/IoMaemqSlz