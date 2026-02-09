VIDEO SENSIBLE: Momento en que papá e hija son atropellados por camioneta en San Mateo Atenco, Edomex

Un video de cámaras de seguridad captaron el brutal momento en que un padre y su hija pequeña fueron atropellados por una camioneta, mientras viajaban en bicicleta rumbo a la escuela, en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México (Edomex).

Las horribles imágenes causaron indignación, ya que el conductor de la camioneta poco le importó y se dio a la fuga, dejando atrás al señor y a la niña gravemente heridos.

VIDEO: así fue el atropellamiento en San Mateo Atenco

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 9 de febrero, alrededor de las 6:22 de la mañana, sobre la calle Chapultepec, en el barrio de Santa María, cuando una camioneta blanca los embistió de forma violenta, proyectando a ambos varios metros sobre el asfalto.

En las imágenes se observa cómo el hombre y su hija avanzan sobre la vía lateral, presuntamente con destino a la escuela. En cuestión de segundos, una camioneta Chevrolet color blanco los impacta sin frenar.

Tras el golpe, ambos se quedan tendidos en el suelo, visiblemente heridos, mientras el conductor huye del lugar y durante varios minutos nadie acude a auxiliarlos.

Estado de salud del padre y de la hija en San Mateo Atenco

Minutos después del atropellamiento, cuerpos de emergencia del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco arribaron al sitio y los trasladaron a un hospital cercano.

De acuerdo con reportes de medios locales, ambos se encuentran graves, bajo observación médica especializada. Por lo que estas primeras horas serán cruciales.

A través de la información difundida, el Ayuntamiento informó que personal especializado brindará apoyo y acompañamiento legal a la familia de las víctimas, y que la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil colaborará en todo lo necesario para el esclarecimiento del caso.

¿Qué pasó con el detenido tras atropellar a padre e hija?

Gracias a las cámaras de seguridad, vecinos lograron rastrear el vehículo involucrado cerca del fraccionamiento “El Fortín”, en el mismo barrio de Santa María.

Al conocer la ubicación del presunto responsable, varias personas bloquearon la entrada para exigir que el conductor saliera y respondiera por lo sucedido.

Ante el peligro de que vecinos hicieran justicia por sus propias manos, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar y detener al conductor.