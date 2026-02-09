VIDEO: Mujer se avienta al paso de un auto y es atropellada en Paseo de los Leones, Monterrey

Las imágenes de un fuerte accidente vial ocurrido en la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey, Nuevo León han generado consternación y múltiples reacciones en redes sociales. En los videos, grabados por automovilistas y personas que se encontraban en oficinas cercanas, se observa el momento previo y posterior a que una mujer fuera atropellada en plena vialidad, una de las más transitadas de la zona metropolitana.

Videos muestran momentos previos al atropellamiento en Monterrey

De acuerdo con lo que se aprecia en las grabaciones que ya circulan ampliamente en plataformas digitales, la mujer caminaba descalza sobre Paseo de los Leones, situación que llamó la atención de conductores y transeúntes. En las imágenes se observa que presuntamente un oficial de policía se percató de que la joven se encontraba en una situación de riesgo, por lo que decidió acompañarla a distancia para intentar protegerla.

El elemento policiaco hacía señas a los automovilistas para que redujeran la velocidad, lo que provocó intriga entre quienes transitaban por la zona. Algunos conductores disminuyeron la marcha al ver a la mujer caminando de forma errática sobre la avenida.

⚠️ ¡IMÁGENES SENSIBLES! ⚠️



Vehículo arrolla a mujer que intentaba cruzar la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, Nuevo León pic.twitter.com/6LFrJJKF1z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 9, 2026

El momento del atropellamiento en Nuevo León quedó grabado

De manera repentina, la mujer salió corriendo hacia los carriles centrales de la avenida. En ese instante, un vehículo blanco que circulaba a alta velocidad no logró frenar ni esquivarla, impactándola de lleno . El fuerte golpe provocó que la mujer fuera proyectada varios metros por el aire, cayendo de forma violenta sobre el asfalto.

Las escenas generaron alarma inmediata. Algunos automovilistas se detuvieron, mientras que otros continuaron su marcha, visiblemente impactados por lo ocurrido. En otro de los videos difundidos se observa que, minutos después, un oficial de Tránsito de Monterrey ya se encontraba en el lugar, resguardando la zona para evitar un segundo accidente y permitir la atención de la víctima.

Estado de salud de la joven atropellada en Monterrey es reportado como grave

De manera extraoficial, trascendió que el estado de salud de la mujer es grave. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su identidad ni han dado a conocer los motivos por los cuales la mujer corrió hacia el paso de los vehículos. Tampoco se ha detallado si el conductor involucrado fue detenido o presentado ante alguna autoridad.

Línea de la Vida: apoyo gratuito las 24 horas

Si tú o alguien cercano atraviesa por una situación emocional difícil, recuerda que existe la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día. Puedes llamar al 800 911 2000 o marcar 911 opción 4, donde personal capacitado brinda apoyo psicológico y orientación en momentos de crisis.

