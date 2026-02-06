¡No que muy valientes! Exhiben a agentes de la AEI por presunta extorsión en Oaxaca

A través de redes sociales, un automovilista denunció haber sido víctima de un intento de extorsió n por parte de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Oaxaca.

Al viralizarse el video de lo sucedido, la Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una investigación interna en contra de los policías grabados, y así establecer sanciones.

VIDEO: Captan presunta extorsión en Oaxaca

En el video difundido se puede observar como una camioneta blanca le cierra el paso a un conductor sobre la carretera federal 190, a la altura del tramo Oaxaca-Mitla.

En ese momento se baja un hombre con camisa negra, con las siglas AEI estampadas, logotipo de la dependencia oficial del estado.

Se acerca al afectado y se escucha que le dice que que el vehículo le parecía sospechoso y, al notar que estaba siendo grabado, cambia su actitud.

El automovilista, visiblemente molesto, le cuestionó: “¿Sospechoso de qué?, ¿por qué me viene persiguiendo?, ¿por qué se me cierra?”. Ante las preguntas y las cámaras, el presunto agente respondió que “por nada”, que únicamente estaban vigilando.

Cuando el conductor le pidió su nombre, el agente de inmediato sube a la camioneta y su compañero arranca el vehículo. Mientras tanto, el afectado asegura que hará llegar el video al fiscal.

ELEMENTOS DE LA AEI SON CAPTADOS EN PRESUNTA EXTORSIÓN



En la carretera federal 190 de Oaxaca, agentes de la AEI fueron evidenciados mientras intentaban extorsionar a un automovilista. Al notar que estaban siendo grabados, justificaron la detención argumentando que se trataba de… pic.twitter.com/c0Q8lnWXy9 — México Ahora (@AhoraMex) February 5, 2026

Fiscalía de Oaxaca investiga presunto abuso de autoridades

Horas después de la difusión del video, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que informó que la Contraloría Interna inició las investigaciones correspondientes por el material compartido, relacionado con los hechos ocurridos el 4 de febrero en el tramo Oaxaca–Mitla.

"De manera preliminar se obtuvo un informe sobre las actividades oficiales y las labores ministeriales que realizaban los agentes al momento en que ocurrieron los hechos”, señala el comunicado.

Tras identificar a los agentes que aparecen en el video, las autoridades confirmaron que se investiga si incurrieron en posibles faltas administrativas, así como las sanciones que podrían enfrentar, entre ellas la destitución, en caso de comprobarse un abuso de autoridad.

¿Con cuántos años se castiga la extorsión en Oaxaca?

El Código Penal del Estado de Oaxaca establece que cuando una persona que pertenezca a alguna corporación de seguridad pública. y comete el delito de extorsión, se le impondrán sanciones más severas.

Mismas que pueden ir desde ocho años de prisión, además de la destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñe, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

En los casos en que el delito sea considerado de menor gravedad, la ley también prevé sanciones administrativas y penales proporcionales, con el objetivo de proteger a los habitantes de abusos de autoridad.