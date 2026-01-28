¡Su perrito intentó ayudarla! Captan a policías de Oaxaca sometiendo a mujer

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación, luego de que se observara a elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez someter a una mujer durante una detención en la vía pública.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, también se ve cómo el perrito de la mujer intenta protegerla, lo que ha provocado distintas reacciones, donde muchos de ellos critican el uso de la fuerza de los uniformados.

Video de policías de Oaxaca sometiendo a una mujer genera críticas

El video muestra el momento en que la mujer es agarrada por al menos dos policías municipales. Uno la sujeta de la gorra de su suéter, mientras otro la toma del brazo para controlar la situación.

Durante el forcejeo, la mujer es arrastrada varios metros mientras otros uniformados empiezan a acercarse, pero ni siquiera hacen nada para frenar la situación. En tanto que el perrito, a pesar de su pequeño tamaño, comienza a ladrar e intenta acercarse a los policías.

También se escuchan los gritos de la mujer pidiendo ayuda, en especial para que el perrito y el gato que la acompañaban no se quedaran solos: “¡Ayúdenme, por favor, mi perro!"

Mujer fue esposada y trasladada en patrulla

A pesar de que los policías superaban en número a la mujer, finalmente fue esposada y subida a una patrulla, mientras sus animalitos quedaron momentáneamente bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con reportes de vecinos, la víctima habría sido señalada por molestias en la vía pública, lo que derivó en la intervención policial. Horas después, trascendió que fue puesta en libertad debido a que nadie presentó una denuncia en su contra.

Por otra parte, se confirmó que el perro y el gato fueron resguardados y entregados a un familiar, y que ambos se encuentran en buen estado de salud, pero ¿era necesario detener entre más de cinco policías a una sola mujer?

Policías de la UMAR involucrados en el caso en Oaxaca

Ante la viralización del video, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez emitió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por las imágenes difundidas y reiteró que no se tolerarán acciones que vulneren los derechos humanos ni el uso indebido de la fuerza.

Las autoridades confirmaron que los elementos que aparecen en el video pertenecen a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), por lo que de inmediato se abrió una carpeta de investigación.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer los resultados de la investigación, además de que se apliquen las sanciones debidas a los elementos policiacos.