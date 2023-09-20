VIDEO: Captan supuesto meteorito en Ecuador; esto es lo que se sabe

Habitantes de una comunidad en Ecuador captaron el paso de lo que piensan que es un meteorito. El objeto celeste cruzó el cielo la noche de ayer 19 de septiembre de 2023 y habitantes de la zona de Punta Carnero, en el municipio de Salinas, grabaron videos del suceso.

En redes sociales, diversos usuarios compartieron imágenes de un haz de luz que cruza el cielo nocturno. Otras personas más publicaron algunas fotografías de un cráter el cual, aseguran, es el que dejó el impacto del asteroide en una zona con arena.

Vecinos del municipio de Salinas declararon a medios locales que incluso percibieron vibraciones, debido a lo que consideraron era el impacto del bólido en tierra firme.

Un meteorito cayó anoche en Punta Carnero pic.twitter.com/ShGHdVBODb — Stalin Briones (@stalinbriones) September 20, 2023

¿Qué fue lo que cayó en Punta Carnero, Ecuador?

Personal de Gestión de Riesgos del municipio de Salinas acudió a la zona donde cayó el supuesto meteorito. Incluso oficiales de la policía local tuvieron que cercar el área para evitar que la gente se acercara más, ya que algunos tomaban partículas quemadas y se las llevaban.

Ante ello, Ivone Rojas, geóloga del municipio, declaró al medio local Diario Super que los restos hallados en la oquedad son carbón, producto de fogatas. Señaló que un meteorito que caiga a la Tierra va a mantenerse como una roca pequeña, pero no se va a disolver ni a convertirse en cenizas.

🇪🇨 #Urgente | Apartente impacto de meteorito en #PuntaCarnero, #Ecuador. ☄️



🚨 Nota muy #Importante: De manera preliminar se confirma que este tipo de impacto —de ser real— no deja una circunferencia de dichas características. Habrá que esperar los resultados en laboratorios. 🇪🇨 pic.twitter.com/mw3DfL9DvO — Divulgación Científica (@Sargox) September 20, 2023

Personal técnico tomó muestra de los residuos hallados con el fin de realizar análisis posteriores en laboratorio. El gobierno local aún no publica un pronunciamiento oficial al respecto.

¿Qué es un meteorito y un meteoro?

Un asteroide es un pequeño objeto rocoso el cual orbita alrededor del Sol. Este tipo de objetos son más pequeños que los planetas, pero más grandes que los llamados meteoroides, que también son rocas. El meteorito es una roca que sobrevive a la atmósfera terrestre e impacta el planeta.

Mientras que un meteoro proviene de un meteoroide, es decir, es una pequeña parte de un asteroide o cometa, el cual arde al entrar en la atmósfera terrestre y crean un haz de luz en el cielo, por lo cual reciben el nombre de estrellas fugaces o bolas de fuego, destaca la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, por sus siglas en inglés.