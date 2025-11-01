Brutal ataque en la GAM: Atropellan a policía que intentaba detener una golpiza a taxista

Un oficial de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) fue atropellado y arrastrado varios metros por una camioneta, después de que intentara detener la golpiza que cuatro sujetos le propinaban a un taxista en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

El dramático escape de los agresores fue frustrado gracias a un seguimiento en tiempo real implementado por los monitoristas del C2 Norte, que guio a las patrullas hasta su ubicación y permitió la captura de los cuatro responsables, en el norte de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en la colonia Magdalena de las Salinas, GAM?

Los hechos violentos comenzaron cuando un oficial de la Policía Auxiliar, que realizaba su recorrido de vigilancia en el cruce de las calles Ricarte y Riobamba, en la colonia Magdalena de las Salinas, observó un acto de violencia flagrante. El policía se percató de que cuatro hombres habían descendido de una camioneta color gris y estaban agrediendo físicamente al conductor de un vehículo con cromática de taxi, color blanco con rosa.

De inmediato, el oficial les marcó el alto para detener el ataque. Sin embargo, los cuatro sujetos reaccionaron con más violencia: primero golpearon al policía y después subieron a su camioneta para escapar.

En su intento por huir, los agresores atropellaron al uniformado. El oficial quedó colgado de la unidad y fue arrastrado varios metros, hasta que finalmente cayó al pavimento al no poder sujetarse más.

A pesar de la brutalidad del ataque, tanto el oficial como el taxista fueron diagnosticados como policontundidos y no requirieron hospitalización.

Capturan a agresores en Insurgentes, CDMX

Tras el reporte de la agresión al oficial, se activó un protocolo de emergencia. Los operadores del C2 Norte, que ya seguían la ruta de la camioneta gris a través de las cámaras de videovigilancia, coordinaron un cerco virtual y guiaron a las patrullas en campo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de un cerco virtual, efectivos de la #SSC localizaron y detuvieron a cuatro hombres que, al parecer, agredieron físicamente a un automovilista y arrollaron a un uniformado de la #PolicíaAuxiliar, en calles de @TuAlcaldiaGAM.



Los hechos… pic.twitter.com/qU9HY7eosw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 1, 2025

Gracias a este seguimiento, los posibles responsables fueron interceptados minutos después en el cruce de las avenidas Insurgentes y Fortuna, en la misma colonia.

Los oficiales detuvieron a los cuatro tripulantes, identificados como hombres de 53, 38, 31 y 22 años de edad. Tras leerles sus derechos constitucionales, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el vehículo involucrado, donde se definirá su situación jurídica por las agresiones a ambas víctimas.