Operativos en Sinaloa: Dan con presuntos homicidas y traficantes en Culiacán y Mazatlán

En una doble acción operativa contra el crimen organizado en Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco hombres identificados como presuntos generadores de violencia, en eventos separados ocurridos en Culiacán y Mazatlán.

Entre los capturados en Mazatlán se encuentran Juan Carlos “N”, alias “Calamaco”, y Jesús “N”, quienes son señalados por las autoridades por su probable relación con delitos de homicidio y venta de droga.

Los operativos, parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, fueron ejecutados por un equipo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército (Defensa), la Marina (Semar), la FGR y la Guardia Nacional. En ambas acciones se aseguraron armas de fuego de alto poder y vehículos con reporte de robo.

Cae "El Calamaco" en Mazatlán, sicario del Cártel de Sinaloa

La primera detención se concentró en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán. Derivado de líneas de investigación sobre una célula delictiva que opera en el puerto, los agentes federales ubicaron a los integrantes de la misma.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, identificados por fuentes de seguridad como Juan Carlos “N”, “Calamaco”, y Jesús “N”. Ambos son señalados como presuntos responsables de homicidios y actividades de narcomenudeo en la región. Durante su captura, se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radiocomunicación y un vehículo que contaba con reporte de robo.

#Seguridad | En #Sinaloa fueron detenidos cinco presuntos delincuentes en dos hechos diferentes.



En Mazatlán capturaron a Juan Carlos “N”, alias “Calamaco”, y Jesús “N”, a quienes las autoridades los señalan por los delitos de homicidio y venta de droga.



Mientras que en… pic.twitter.com/Nzex7q9uEk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025

Detienen a célula de jóvenes armados en Culiacán

En un segundo evento, ocurrido en la capital del estado, los efectivos realizaban recorridos de seguridad en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán. Ahí, detectaron a tres sujetos sospechosos a bordo de una camioneta que circulaba sin placas de circulación.

Los agentes les marcaron el alto para una revisión. Los tripulantes resultaron ser tres jóvenes de 20, 21 y 23 años de edad. Al inspeccionar la unidad, los militares y policías hallaron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. Tras verificar el estatus de la camioneta, las autoridades confirmaron que esta también contaba con reporte de robo.

Las autoridades señalaron que los cinco detenidos en ambas acciones están presuntamente relacionados con células delictivas generadoras de violencia que operan en Sinaloa.

Los cinco hombres, junto con el arsenal y los vehículos robados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para determinar su participación en otros crímenes.