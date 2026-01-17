¡Golpe al crimen! Capturan Jonathan, alias “El Ray”, presunto líder de la “Crazy Group”

En un operativo, efectivos de la Secretaría de Marina lograron la aprehensión de un individuo llamado Jonathan, alias “El Ray”. Según los reportes oficiales, este sujeto es señalado como el supuesto dirigente de una facción delictiva denominada “Crazy Group” .

Dicha agrupación mantiene sus principales operaciones en el territorio de Ecatepec, ubicado en el Estado de México, donde se le vincula con diversas actividades ilícitas que incluyen la ejecución de homicidios , el cobro de extorsiones y el apoderamiento ilegal de bienes inmuebles.

La detención de este presunto cabecilla criminal responde de manera directa a una acusación por un acto violento específico ocurrido durante el año 2023, relacionado con el delito de asesinato. Esta captura representa un movimiento significativo en las labores de seguridad dentro de la región, dado el historial de violencia y control territorial que se le atribuye a la organización bajo su mando en esa zona mexiquense.

De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por instancias del gobierno federal, el panorama operativo de esta estructura delictiva experimentó cambios importantes en meses recientes.

El análisis de inteligencia revela que, tras la detención de un individuo identificado como Alejandro, conocido también como “Choko”, quien fungía como el principal responsable del grupo delictivo “La Chokiza” en septiembre pasado, se produjo una reconfiguración interna en el mundo criminal de la localidad.

Como consecuencia de la caída del líder de “La Chokiza”, diversos elementos que anteriormente formaban parte de esa banda decidieron integrarse y reforzar las filas del “Crazy Group”.

Este fenómeno de migración de integrantes entre organizaciones criminales permitió que la facción liderada por Jonathan absorbiera nuevos recursos humanos, consolidando su presencia en las actividades de despojo y extorsión que han afectado a la comunidad de Ecatepec.

La investigación federal destaca que este fortalecimiento del “Crazy Group” fue un proceso derivado de los operativos previos contra otras células delictivas de la zona.

Con la detención de “El Ray” , las autoridades buscan desarticular la cúpula de esta organización que ha estado implicada de manera sistemática en la perturbación del orden público y en la comisión de crímenes graves en el municipio mexiquense. El imputado ahora deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por el homicidio cometido hace dos años y por su presunta responsabilidad en la dirección de la estructura criminal mencionada.