¿Qué es La Chokiza? El peligroso grupo que acecha en Ecatepec: colonias donde operan y cómo reclutan

Ellos dicen ser una “organización basada en transportistas, comerciantes y microempresarios que busca ayudar”, al menos, eso se lee en redes sociales, pero para las autoridades, La Chokiza de Ecatepec, municipio en el Estado de México donde se sabe que opera, es una célula delictiva.

El 10 de septiembre de 2025, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Las Américas, fue detenido Alejandro “N”, “El Choko” y supuesto líder del grupo La Chokiza, organización investigada por varios delitos.

Incluso a Alejandro “N” se le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la Ciudad de México.

¿Qué es “La Chokiza” de Ecatepec y cómo opera?

La Chokiza de Ecatepec, de acuerdo con información del gabinete de seguridad de México, una célula delictiva vinculada con actos delictivos como:



Homicidio

Extorsión

Préstamos gota a gota

Cobro de piso

Narcomenudeo

Despojo

Montachoques

En redes sociales, al menos en Facebook, ofrecen respaldo a comerciantes para que puedan llevar a cabo sus ventas sin que alguien los moleste, aunque personas comentan que se trata de un grupo de choque que amenaza y amedrenta a las personas.

"¡Únete a esta gran familia!, ¡Estamos para ayudarnos entre todos! Cualquier información, por mensaje”, se lee en una publicación acompañada de un número telefónico y con la imagen de una caricatura alusiva a un barra de chocolate en una motocicleta conducida por un hombre y billetes alrededor.

No solo ello, sino que además, se ofrecen otros servicios como apoyo en caso de choque automovilístico, extorsiones, abuso de autoridad y publicidad en negocios.

De hecho, “El Choko” de La Chokiza, cuatro días antes de ser detenido, publicó en redes sociales un mensaje en el que invitó a la población de Ecatepec a sumarse a una jornada de limpieza para lograr un récord Guinness.

“Es un placer dar un granito de arena para poder tener nuestro Ecatepec limpio. Vamos a sumarnos y hagamos este récord posible”, publicó con una fotografía de Azucena Cisneros, actual presidenta del municipio. Las colonias en las que operan y ofrecen apoyo, son:



Miguel Hidalgo

Jardines de Casa

Nueva (Aragón)

Cegor

San Agustín

Valle de Santiago

La Estrella

La Zapata

San Gabriel

Xalostoc

San Pancho

Jardines de Tepeyac

El Carmen

Los Arcos

Jardines de Santa Clara

Polígonos 1, 2 y 3

Azteca Primera, Segunda y Tercera

El Chamizal

La Rústica

Detienen a novia de “El Choko": era Ministerio Público

Informes de las autoridades revelan que también fue detenida una mujer identificada como la pareja de “El Choko”, quien también se le ha relacionado con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, y con quien ha sido visto juntos en fotos y videos en redes sociales. Incluso, ella llegó a decir de él que “es un gran ser humano” y “un hombre de primera”.

Derivado de una diversos cateos en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, fue detenida Juana Ivette “N”, pareja sentimental de “El Choko”, misma que se desempeñaba como ministerio público en ese municipio. Además, presuntamente brindaba información a este sujeto sobre los procesos legales en su contra.