Cae otro de la “Anti Unión Tepito"; mujer lo denunció por extorsionar a sus vecinos

Un presunto integrante del grupo delictivo "Anti Unión Tepito", identificado como Eduardo "N", fue capturado este jueves en calles de la alcaldía Iztacalco.

El sujeto, considerado por las autoridades como un objetivo prioritario, fue interceptado luego de que habitantes de la zona denunciaran una serie de amenazas y extorsiones sistemáticas bajo el amparo de su supuesta pertenencia a la organización criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

La detención se realizó en las inmediaciones de una unidad habitacional donde el ahora detenido se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y alterando el orden público.

Denuncian a extorsionador de la Anti Unión en Iztacalco

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Azúcar y la calle Centeno, en la colonia Granjas México. De acuerdo con el reporte policial, una mujer se aproximó a los uniformados para solicitar apoyo urgente. La denunciante señaló directamente a Eduardo "N" como el responsable de amedrentar a los vecinos de forma recurrente.

La víctima relató que el sujeto de 34 años de edad solía escandalizar frente al inmueble y, cada vez que los vecinos le pedían guardar el orden, este respondía con amenazas de muerte, asegurando que formaba parte de una célula delictiva generadora de violencia para infundir miedo y evitar represalias legales.

Armas y cristal: El decomiso tras la revisión

Tras el señalamiento directo, se realizó una revisión de seguridad al sospechoso conforme a los protocolos vigentes. Durante la inspección, se le hallaron los siguientes objetos:



Un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles.

con dos cartuchos útiles. 10 envoltorios con una sustancia sólida blanca con características de la cocaína en polvo.

con una sustancia sólida blanca con características de la cocaína en polvo. Una bolsa de plástico que contenía una sustancia similar al crystal.

Eduardo "N" fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado de inmediato ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), donde se definirá su situación jurídica por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Resultado de trabajos de investigación y en atención a una denuncia ciudadana, en Iztacalco, compañeros de SSC_CDMX detuvieron a Eduardo "N", objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro, antagónico de otro grupo…

Disputa territorial y perfil criminal

Eduardo "N" es señalado como un operador clave dentro de la estructura de la Anti Unión Tepito , organización que mantiene una disputa violenta por el control de la zona centro de la capital contra la Unión Tepito, principalmente.

Su captura es considerada relevante debido a que el sujeto es vinculado con delitos de alto impacto como la extorsión a comerciantes y habitantes, además del narcomenudeo en las demarcaciones de Cuauhtémoc e Iztacalco.

La investigación por parte de la Fiscalía continuará para determinar si el detenido está relacionado con homicidios recientes derivados de la pugna territorial que sostiene su grupo delictivo en la Ciudad de México.

