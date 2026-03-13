VIDEO | Rompen vitrina y roban celulares en CDMX: ladrones así fueron grabados

Un nuevo asalto a una tienda departamental se registró este jueves 12 de marzo en la Ciudad de México (CDMX), en el que ladrones robaron varios teléfonos celulares de un establecimiento en la alcaldía Benito Juárez.

El robo se registró en una tienda departamental ubicada en la avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos.

Ladrones rompieron vitrina, roban celulares y huyen

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala que cuando los policías llegaron, el gerente indicó que tres sujetos ingresaron para robar.

Los delincuentes rompieron los cristales de la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos, tomaron varios teléfonos celulares y emprendieron la huida a bordo de dos motocicletas.

Difunden video de ladrones tras robo en tienda departamental en CDMX

Los policías orientaron al gerente a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales; en tanto, ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los posibles responsables.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que los ladrones escaparon con el motín luego del robo.

Los sujetos fueron grabados huyendo tranquilamente, pero incluso, entre las imágenes, circula un video que alguien tomó y en este se observa cuando uno de los implicados corre y hasta se cae al huir.

Robo en Sanborns de Plaza Metrópoli @BJAlcaldia @SSC_CDMX @amarilloalarcon @heraldo_tv @heraldodemexico sujetos armados ingresan a la tienda rompen los vidrios de las vitrinas y robaron equipos de cómputo y telefonía para posteriormente escapar aborde de dos motocicletas. pic.twitter.com/Uf9zvgshrY — @mmiranda (@magomiranda) March 13, 2026

#CDMX | Sujetos asaltaron una tienda departamental ubicada en avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.



Un empleado del establecimiento señaló que tres sujetos ingresaron al lugar, rompieron los cristales de una… pic.twitter.com/4JiAgl8G9n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Falso cliente roba joyería tras engañar a empleada en CDMX

El 3 de febrero de 2026, en una joyería ubicada en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre e Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la CDMX, se registró un robo por parte de un falso cliente y sus cómplices.

La policía logró saber la ruta de escape de los responsables y tres personas presuntamente implicadas fueron detenidas en posesión de droga. Los detenidos son un hombre de 24 años y dos mujeres de 19 y 48 años de edad.

De acuerdo con la denuncia de la empleada del establecimiento, un hombre ingresó interesado en comprar dos pulseras. La vendedora sacó las piezas para mostrarlas, pero el sujeto aprovechó para distraerla y se las robó.

El hombre tomó las joyas y salió del local perdiéndose entre la multitud. La empleada, al percatarse del robo, salió corriendo intentando localizarlo, pero el ladrón ya había desaparecido.