Arrestan a pareja de “El Chanfle” de CDMX: investigan nexos con Cártel Nuevo Imperio

Dos mujeres presuntamente relacionas con el grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio fueron detenidas en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas, la pareja de un sujeto conocido como “El Chanfle”.

El golpe a la estructura de esta organización criminal se logró como resultado de un cateo de agentes de la Fiscalía General de Justicia en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El Cártel Nuevo Imperio resonó en el mapa criminal tras el asesinato de Milton Morales Figueroa , comandante de inteligencia de la policía en CDMX.

Cateo en casa revela almacenamiento de droga

La información oficial del caso establece que durante el cateo en un predio en esa alcaldía se aseguraron bolsas con probable droga, objetos relacionados con su comercialización y un arma de fuego.

Asimismo, los agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, detuvieron a dos mujeres investigadas por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Armando, alias "Ajenjo", supuesto líder del Cártel Nuevo Imperio en la alcaldía Azcapotzalco en #CDMX, fue detenido en San Juan del Río, #Querétaro.



Está acusado de extorsión y sospechoso de secuestro, robo a transportes de carga, homicidios y tráfico de drogas.… pic.twitter.com/7Mvq4v14rU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2025

Cártel Nuevo Imperio opera en CDMX y Edomex

Las dos detenidas fueron identificadas como Blanca “N” y Noemi “N”, quienes podrían estar relacionadas con el Cártel Nuevo Imperio.

Las investigaciones establecen que el grupo delictivo pera en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, de la CDMX, así como en diversos municipios del Estado de México.

Entre sus principales zonas son los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, mientras que en la CDMX opera en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Blanca “N” dijo ser pareja de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle” , identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cartel Nuevo Imperio.

Este sujeto se encuentra encarcelado por delitos contra la salud; mientras que Noemi “N” manifestó ser pareja del hijo de Emmanuel “N” y Blanca “N”.

Así fue la captura de mujer y su nuera por nexos con el Cártel Nuevo Imperio

Denuncias ciudadanas alertaron la presencia de un grupo delictivo dedicado a la distribución y venta de drogas en la colonia Cuauhtémoc Pensil.

Los agentes de la Fiscalía de CDMX llevó a cabo un análisis de información y trabajos de vigilancia en la zona, lo que permitió identificar el inmueble presuntamente utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas, vinculado con el Cártel Nuevo Imperio.

Después de que un juez de control otorgó la orden de cateo, esta fue ejecutada el 21 de enero de 2026.

¿De qué acusan a pareja de “El Chanfle” del Cártel Nuevo Imperio?

Durante la diligencia, las dos mujeres se encontraban en el inmueble y fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y se aseguraron los indicios relacionados con la investigación.

