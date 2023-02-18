Dan 47 años de cárcel a delincuentes por robo de un camión en Tlaxcala

Autoridades de Tlaxcala sentenciaron a 47 años de cárcel a dos delincuentes por robo de un camión de carga federal y el secuestro de cuatro personas que iban a bordo.

Los delincuentes fueron identificados como Héctor “R” y Guadalupe “M”, quienes además de la condena en prisión, también deberán pagar una multa de 217 mil 200 pesos debido a sus delitos.

Los asaltantes fueron detenidos luego de que cuatro personas denunciaron que habían sido privadas de la libertad y despojadas de un tractocamión con placas del Servicio Público Federal, además de un auto particular que los custodiaba.

#FGR, a través de #FECOR, en su Delegación de @FGR_Tlax, obtuvo sentencia de 47 años de prisión en contra de dos personas por su responsabilidad en los delitos de robo de vehículo del Servicio de Autotransporte Federal de carga y secuestro.



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De acuerdo con las autoridades, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los dos delincuentes que robaron el camión de carga cuando realizaban funciones de inspección, seguridad y vigilancia sobre el Arco Norte, a la altura de la Españita, en Tlaxcala.

Después de desarrollarse la audiencia de juicio oral, el desahogo y las testimoniales de ambas partes, el Juez de Control dictó sentencia condenatoria de 47 años de cárcel por los delitos antes mencionados.

En Tlaxcala roban 318 autos en lo que va del año

Pedro Carmona, delegado de la Conferencia de Transportistas Mexicanos (conatram) alertó que hasta el 14 de febrero de 2023 se reportaron el robo de 318 camiones de carga en el estado.

De acuerdo con Carmona, la regiones de Calpulalpan y El Carmen Tequexquitla es donde más ha ocurrido este delito. Detalló que los delincuentes cometen el robo a mano armado e incluso han llegado a matar a transportistas.

Por lo que indicó que la Guardia Nacional y las autoridades estatales no han hecho nada para resolver este problema de robo de camiones de carga en Tlaxcala.

