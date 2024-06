¡Cárcel para Adame! Todo por agredir al periodista Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que a través de redes sociales anunció que había sido arrestado y se dirigía al famoso “torito” para cumplir la sentencia que una jueza de la CDMX le había dado por mentarle la madre al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Adame publicó un video en el cual, entre risas y su peculiar forma de decir las cosas, se dirigió a sus seguidores para explicarles que se dirigía al centro de reclusión temporal para permanecer encerrado durante 6 horas por orden de la jueza.

“Hola, ¿qué tal amigos?, buenos días, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al centro de reclusión temporal llamado el torito aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto, entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al torito, ¿eh?, bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico. Voy de recluso al torito”, aseguró Adame.

¿Cómo inició el pleito qué mandó a la cárcel a Adame?

El inicio del conflicto, que derivó en una demanda contra Adame por parte del periodista, Gustavo Adolfo Infante, tiene sus inicios en el año 2020, cuando ambas figuras públicas comenzaron a lanzarse diversas acusaciones que incluían delitos y falta de profesionalismo en sus respectivos trabajos.

Sin embargo, lo que hizo explotar la bomba fue cuando Adame le solicitó apoyo a Gustavo Adolfo Infante para calumniar al influencer “Rey Grupero”, con quien Adame tenía un fuerte conflicto. Ante la negativa del periodista, fue que la amistad de varios años se convirtió en una enemistad que escaló a tal magnitud que Adame se metió con la mamá de su examigo.

Adame acusó a la madre de Gustavo Adolfo Infante de realizar prácticas de brujería y robarse a sus clientes, por lo que el periodista decidió interponer una denuncia en contra del conductor en febrero del 2022 por violencia mediática, de género y extorsión. Después de esta denuncia, Adame tiene prohibido mencionar a Gustavo y a su madre, además de que tuvo que estar recluido por 6 horas en el “torito”.