Carlos y su compañera de trabajo Miriam desaparecieron tras ir al banco en Edomex

Navidad y Año Nuevo fueron días de dolor para la señora Inés. Lo que para muchos es un momento de estar en familia, para ella fue un día más de angustia: su hijo Carlos y una amiga de él están desaparecidos en el Estado de México (Edomex).

Carlos Garduño García y Miriam Manjarrez Álvarez son amigos y compañeros de trabajo en una barbería que él tiene en Ojo de Agua, pero desde el 25 de noviembre de 2025 no se sabe de ellos.

“Solo quiero que me regresen a mi hijo, como siempre lo he dicho, no estamos buscando culpables, estamos buscando a mi hijo y a Miriam. Y es lo único que queremos que ellos regresen con su familia.

“Que la gente que los haya visto o los vean, sensibilice su corazón y que nos hagan una llamada para dar con ellos, porque desde el momento en que ellos desaparecieron, pues ya no es vida, ya no es vida la de nosotros. Estamos viviendo una situación muy muy triste, muy desesperante”, expresó llorando Inés.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Carlos Garduño García, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/GW83wIDs8h — COBUPEM (@COBUPEM) November 26, 2025

Carlos Garduño y Miriam Manjarrez iban a ir al banco

Las dudas son muchas y las respuestas pocas. El dolor crece para la familia de ambos. Él tiene 39 años de edad y es padre de tres hijos y Miriam 33, quien también es madre de una pequeña de 14 años.

Inés, mamá de Carlos, recuerda que su hijo desapareció de la nada. Los mensajes y llamadas a su teléfono dejaron de entrar.

Lo último que supo es que él y su compañera de trabajo irían a un banco para sacar dinero y creen que luego se dirigirían a surtir de artículos para su negocio, donde ella le ayudaba en diversas tareas, como atender la recepción.

Las alarmas se encendieron y una corazonada en Inés decía que algo no estaba bien. No era normal que su hijo no le contestara, pues siempre estaban en contacto.

“Hay días que me siento muy triste, muy desganada (…) ya siento que la mitad de mi corazón está paralizado”, externó.

Papá desaparecido salió de su casa y creyeron que se quedó sin pila

Carlos salió de su casa en Los Héroes Tecámac Sección Bosques, en el Estado de México, pero dejaron de tener contacto con él a partir de las tres de la tarde.

“Le mandé unos mensajes y ya no le llegaban, luego le empecé a marcar y no entraban las llamadas. Me empecé a preocupar porque él contestaba de inmediato siempre. Luego le marqué a Miriam y para preguntarle si todo estaba bien, si Carlos se había quedado sin pila, pero, pues igual, ya no tuve respuesta; tampoco le llegaban los mensajes ni llamadas”, contó la señora Inés a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La señora, al no tener respuesta, le marcó a la esposa de Carlos para saber si estaba con ella o si sabía algo de él, pero tampoco lo encontró. El calvario comenzó. Hicieron llamadas a más familiares y al demás personal de la barbería, pero no sabían nada de Carlos.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Miriam Manjarrez Álvarez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/UV1TMnJueT — COBUPEM (@COBUPEM) November 26, 2025

Denuncian ante Fiscalía la desaparición de Carlos y Miriam

Más tarde acudieron a Tecámac a levantar la denuncia por la desaparición, pero de ahí los enviaron al Ministerio Público en San Agustín, en el municipio de Ecatepec.

“Desde esa fecha, pues empezamos con esta terrible pesadilla”, expresa Inés. Aunado a ello, solicitaron las grabaciones de cámaras del C5 para saber si alguna captó el rastro de ambos, pero estas “no han arrojado nada”.

“Unas cámaras no sirven, otras cámaras estaban en mantenimiento y pues así, nada relevante que pueda darnos pistas de ellos”, contó.

Camioneta de Carlos Garduño tampoco aparece

Carlos Garduño y Miriam iban a bordo de una camioneta Chevrolet Trax 2018, color rojo escarlata, propiedad de él, la cual fue reportada como robada, pero las autoridades tampoco le han informado nada de la ubicación del vehículo.

“Ya no sabemos qué más hacer. Estamos muy desesperados tanto la familia de Miriam como nosotros otros porque ya acudimos a varias instancias y en la fiscalía no hay avances”.

Antes de desaparecer, Carlos le dijo a su esposa que regresaría más tarde para llevar a sus hijos para llevarlos a jugar squash.

“Miriam es una buena chica, es una muchacha que conocemos ya de hace tiempo. Tiene una muy bonita amistad con Carlos y con nosotros”, dijo.

Están en espera de que el próximo 9 de enero le den un reporte de la sabana telefónica de los celulares de Carlos Garduño García y Miriam Manjarrez Álvarez, pero por ahora esperan que vuelvan a casa pronto.

“Carlos es una buena persona, es un hombre muy aprendido, que siempre está apoyando a la gente que lo necesita, a sus amigos, es un excelente padre, un excelente hijo, es llevamos una muy bonita relación con su familia, qué le puedo decir, mi hijo, es un buen ser humano. Nunca tuve problemas con él. Entonces, no entiendo la verdad qué pudo haber pasado, yo no sabía que tuviera problemas con nadie”, expresó su mamá.

