Carlos Pineda fuera: Máxima Corte de Guatemala negó su candidatura para las elecciones presidenciales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió dejar fuera de forma definitiva de las elecciones presidenciales de junio a Carlos Pineda, el candidato favorito en las encuestas de intención de voto, en un suceso sin precedentes que sacude la campaña electoral a solo un mes de la votación.

La participación de Carlos Pineda quedó en el aire la semana pasada cuando un tribunal suspendió provisionalmente su candidatura. El empresario de 50 años apeló esta decisión ante el máximo tribunal, pero días después su partido, Prosperidad Ciudadana, desistió de cualquier intento de revertir el fallo.

Declaro sin lugar los recursos de apelación interpuestos en el caso, por lo que se deja en suspenso temporal el acto reclamado. Corte de Constitucionalidad de Guatemala

"La CC avala el #FraudeElectoral y pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia!!", dijo Carlos Pineda en su cuenta de Twitter tras cononcerse la decisión. Más temprano, sus simpatizantes se congregaron afuera del máximo tribunal para esperar el fallo y exigir que lo dejaran participar en la cita electoral.

Quiero agradecer a todos mis hermanos guatemaltecos por darme su apoyo incondicional, lamentablemente no somos suficientes para cambiar el rumbo de este país, los invito a que sigan luchando, participando e involucrándose en los problemas de la nación. Guate lo vale! pic.twitter.com/i9F202lAjU — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 26, 2023

En una encuesta de Cid Gallup publicada el miércoles, Carlos Pineda aparecía en primer lugar de intención de voto, con el 22%, seguido por la exprimera dama Sandra Torres, con el 20%; Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, con el 16%, y Edmond Mulet, un diplomático de carrera, con el 14%.

"Clara instrumentalización del poder judicial para garantizar un resultado 'electoral'", dijo el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, después de conocerse la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre Carlos Pineda.

HRW, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) expresaron su preocupación porque consideran que el proceso electoral se da en "un contexto de deterioro de los derechos humanos, civiles y electorales."

En abril, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que "la democracia depende de que todos los ciudadanos elijan a sus líderes entre todos los candidatos cualificados sin barreras arbitrarias, exclusión o intimidación", en alusión a los comicios guatemaltecos.

El 25 de junio será elegido en las urnas el sucesor de Alejandro Giammattei, a quien la oposición acusa de reprimir a jueces, fiscales, periodistas y activistas, algunos de los cuales han abandonado el país. Si ninguno de los candidatos a las elecciones presidenciales, descartando actualmente a Carlos Pineda, logra más del 50% de votos, habrá un balotaje en agosto.

Otros candidatos que han quedado fuera de las presidenciales junto a Carlos Pineda

Aparte de Carlos Pineda, otros dos precandidatos fueron excluidos previamente este año de la contienda en las urnas: Thelma Cabrera, una líder indígena de izquierdas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y Roberto Arzú, del partido de derechas Podemos.

Las elecciones generales de Guatemala se realizarán el próximo 25 de junio para definir nuevo presidente y vicepresidente. A su vez, se elegirán 160 diputados la Congreso, 20 por el Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024 - 2028.