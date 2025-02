Senado rechaza etiqueta de organizaciones terroristas a cárteles mexicanos por parte de EU

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que México tendrá colaboración con el combate a los cárteles de droga, pero no habrá subordinación. Esto, tras la designación de organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicanos por parte de Estados Unidos.

“Nosotros estamos de acuerdo en combatirlos y que haya coordinación (...). Coordinación absoluta, como lo ha dicho la compañera presidenta, subordinación de ninguna manera. En materia de independencia y soberanía no cederemos un milímetro y por eso nos oponemos a la designación de terroristas de narcoterroristas”, señaló en entrevista Fernández Noroña.

Asimismo, afirmó que en cuestión de soberanía no cederán y esa es la razón por la que se oponen a la designación de terroristas a narcos. “Señaló porque con ese pretexto el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir en otras naciones y aquí no tiene, aquí en México, no tiene ninguna injerencia, ninguna ningún mando”.

PAN propone reunión entre senadores de México y EU

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso una reunión interparlamentaria entre los senadores de México y Estados Unidos para abordar los problemas en común relativo a la economía, la migración, a lo que Noroña mencionó que se está valorando esta posibilidad.

En ese sentido, reiteró que se tiene que considerar el momento en que una reunión de ese tipo se realice y esperar a que se cumpla el mes que puso de plazo el gobierno los Estados Unidos al gobierno de México para frenar la imposición de aranceles.

“Si no hay entendimiento poco, ayudará una reunión del Congreso de los Estados Unidos con el Congreso mexicano. Me parece que una reunión con el Congreso de Estados Unidos, que además ha tenido un buen dato que desde 2013 no se reúne el Senado de Estados Unidos con el Senado mexicano”, dijo.